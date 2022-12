Mario Delgado presume que Morena tendrá "piso parejo" para candidatos presidenciales en 2024

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).–El presidente de Morena, Mario Delgado, prometió hoy que se garantizará “piso parejo” para los aspirantes de ese partido a la presidencia de la república, además de que habrá “juego limpio” en el proceso interno para elegir al candidato que compita en las elecciones de 2024.

“La clave de la unidad es que los participantes tengan reglas claras, tengan piso parejo, tengan un juego limpio, porque todos son hombres y mujeres de principios; no los mueve la ambición o aspirar a un cargo, sino el principio, la convicción, el proyecto que compartimos todos con Andrés Manuel López Obrador”, dijo el dirigente de Morena, durante el evento “Encuentro por el futuro de Nuevo León”, llevado a cabo en la ciudad de Monterrey.

Acompañado por el canciller Marcelo Ebrard, uno de los aspirantes a la presidencia, Delgado señaló que la dirigencia del partido no intervendrá en ese proceso de selección, sino la gente:

“La dirigencia no puede interferir, no puede tener favorito. ¡Es más! no podemos tener ni corazoncito porque quien debe decidir es la gente”, aclaró.

Ante unas mil 500 personas congregadas en ese evento, Delgado también indicó que el candidato oficial del partido se elegirá a través de “encuestas”. Dijo sobre el punto:

“¿Qué vamos a hacer en 2024? Vamos a dejar que la gente decida en este proceso de transformación a través de las encuestas. ¡El pueblo va a opinar, el pueblo va a decidir!”

Asimismo, Delgado aseguró que “desde julio de 2018 vivimos una insurrección pacífica, legal y democrática. Eso es el Movimiento de Renovación Nacional y eso detonó el mejor presidente que hemos tenido en los últimos años, Andrés Manuel López Obrador”.

De ahí que, concluyó, es “responsabilidad” de quienes comparten el “sueño de la Cuarta Transformación” darle continuidad al proyecto de López Obrador, “de hacer trascendente esto que está viviendo nuestro país, y anteponer siempre los principios”.

Por su parte, durante ese acto, Ebrard le entregó a Delgado una serie de propuestas para designar al candidato presidencial, entre ellas están los debates entre los aspirantes, así como un acercamiento de la dirigencia del partido con los representantes de las llamadas “corcholatas”.