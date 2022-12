AMLO demanda respetar método de encuesta de Morena en Coahuila

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que para que exista una ruptura en Morena tiene que haber una causa, que no se reduzca a la inconformidad de quienes no ganan las encuestas para una candidatura.

Indicó que no se “implica” en reacciones a lo que surge de encuestas como el caso de Coahuila, en la que ganó el senador Armando Guadiana y como consecuencia el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, desconoció los resultados de este método porque afirmó que estuvo amañada.

“Hay veces que no nos gusta el que gana por alguna razón, porque no lo vemos joven o firme o francamente en favor de la transformación pero no es nuestro punto de vista, lo que decide o determina es cómo lo ve la gente”, aseguró.