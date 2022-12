AMLO urge a oposición a que informe el método para elegir a sus candidatos para 2024

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador apresuró a la oposición a que informe cuál será el método para elegir a su candidato y aseguró que la lista de aspirantes subió hasta a 70; también envió una advertencia a quien piense en irse con el bloque conservador.

A quien no está de acuerdo con resultados de las encuestas de Morena y piense “´pues me voy, además me están tirando un lazo los del bloque conservador’, yo les diría a los que podrían tomar –que serían muy pocos– ese camino, que tengan cuidado porque ¿qué les pueden asegurar los del bloque conservador, si ahí hay anarquía política? No tienen ni programa ni dirigentes; bueno, no tienen lo mero principal: no tienen pueblo”.

Quien recientemente declaró que evaluaba permanecer en Morena, por no estar de acuerdo con los favoritismos en el partido, fue el senador Ricardo Monreal; también este lunes el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, se inconformó con los resultados de la encuesta para elegir candidato al gobierno de Coahuila, para 2023.

El mandatario federal preguntó a la oposición si van a hacer encuesta o si informarán cómo van a elegir al candidato, si será mediante encuesta o se va a constituir un grupo de representantes o lo que llamó “un supremo poder conservador”.

Aseguró que no será fácil, porque a los más de 50 personajes que en un principio expuso en una lista, ahora sumó a más aspirantes del bloque opositor, entre los que mencionó a los exgobernadores Silvano Aureoles, de Michoacán, y Omar Fayad, de Hidalgo; de ellos, en realidad la mayoría “le tiran a ser candidatos a la Presidencia para que les puedan dar una plurinominal de diputado, pero hasta esas van a estar muy competidas, porque no se ve que vayan a tener muchos votos”.

Pidió que saquen las cuentas para que definan quiénes lograrán una plurinominal, porque “aunque ganaron, obtuvieron un triunfo pírrico y se van a mantener 200 diputaciones plurinominales, de todas maneras, pues esas se reparten entre todos”.

El jefe del Ejecutivo federal también pidió a los medios de comunicación que aconsejen al bloque opositor que ya empiecen a hacer propuestas y comiencen su proceso, “porque ya el tiempo se viene y que se pongan de acuerdo quién va a ser o cómo van a elegir”, para lo que sugirió a la prensa hacer un cuestionario para ellos y “no cargarse sólo en contra de los nuestros, o sea, que se abra el abanico”.

“Así los quiero haciendo reportajes sobre cómo van a postular candidatos los del bloque conservador, porque tienen que ser parejos, ¿no?, ¿o nada más para el flanco izquierdo?” y al mismo tiempo destacó que no hay que quejarse, “no nos vamos a aburrir, no vamos a estar bostezando, va a estar muy entretenido”.