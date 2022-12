Ebrard cantinflea para definir la “pausa” en las relaciones con Perú

Ciudad de México (apro).- El canciller Marcelo Ebrard Casaubón trató hoy de definir la “pausa” que el presidente Andrés Manuel López Obrador decretó en la relación de México con Perú, después de la destitución y detención del expresidente Pedro Castillo: según el responsable de la política exterior, se trata de mantener la embajada de México en Lima, de atender las llamadas de la Cancillería peruana y de observar la “serie de acontecimientos” que suceden en el país sudamericano.

Preguntado por la prensa, Ebrard aseveró que “nosotros no reconocemos o dejamos de reconocer a los gobiernos” –lo cual contrasta con el hecho de que López Obrador sigue refiriéndose a Castillo como presidente--, pero aseveró que los gobiernos de México, Colombia, Argentina y Bolivia “estamos preocupados (…) por los derechos humanos de Pedro Castillo”.

Castillo fue destituido y detenido el pasado miércoles 7, después de un intento fallido de disolver el Congreso, intervenir en el sistema judicial e instaurar un gobierno de excepción, que no fue seguido por las Fuerzas Armadas ni por la Policía Nacional, y tampoco por su gabinete.

A raíz de su destitución y arresto, su entonces vicepresidenta, Dina Boluarte, tomó posesión como presidenta de Perú. López Obrador no ha reconocido a la mandataria como tal, y aunque afirmó que México no participa en la práctica de reconocer o no a gobiernos, sostuvo que la relación con Lima estaría en “pausa”.

El mandatario ya había decretado una “pausa” con el gobierno de España, para expresar su descontento hacia las empresas del país ibérico y sus relaciones con una parte de la élite mexicana; sin embargo, a pesar de que el concepto de “pausa” no existe en materia diplomática, las palabras de López Obrador no tuvieron efecto, pues el gobierno español no atravesaba una crisis política. En el caso peruano, queda latente una ambigüedad, pues al parecer López Obrador sigue reconociendo a Castillo como presidente.

Ebrard intentó explicar el concepto, pero dejó varias preguntas en el aire: “Pausa quiere decir que, pues, hay una serie de acontecimientos que no sabemos qué resultado vayan a tener allá. México mantiene su embajada, en fin, estamos ahí dando todos nuestros servicios; hoy se nos habló por parte de la Cancillería de Perú, pues atendemos las llamadas, pero ciertamente la situación política allá es muy compleja, eso es a lo que se refiere el presidente, bueno”.