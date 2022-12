Intención de la oposición de apelar "Plan B" de reforma electoral es "pura politiquería": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la reforma constitucional fallida y la incertidumbre en la aprobación de las leyes secundarias no son decisivas en que se den procesos electorales democráticos y quien se oponga a su propuesta, de ser aprobada, tiene derecho a acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para promover controversias.

“Y también no crean que es un asunto decisivo. ¿Por qué no es decisivo? Porque no depende de esa ley el que haya democracia en México, afortunadamente depende del pueblo. Solamente, y no pueden hacerlo, que ellos reformaran la Constitución para establecer que el voto del pobre vale la mitad de lo que vale el voto del rico, pero eso ya no se puede; lástima, ya esas cosas no se pueden”, afirmó.