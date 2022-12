México pone en pausa las relaciones con Perú. Pedro Castillo sigue siendo el presidente: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–Para México el presidente de Perú sigue siendo Pedro Castillo, por lo que con el nombramiento de Dina Boluarte las relaciones entre ambos países están en pausa, aseguró el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador.

Expuso que esta postura no implica que se retire al embajador de México en ese país, Pablo Monroy, pero que la pausa en las relaciones se dará hasta que Perú encuentre una salida democrática. Aseguró que ese es el sentido del comunicado conjunto con Colombia, Argentina y Bolivia, emitido este lunes 12.

En torno a aceptar el gobierno de Boluarte, el presidente justificó que “los reconocimientos no tienen que ver con nuestra política exterior” y expuso que en algunos tratados se incluía que para que haya reconocimiento los gobiernos se tienen que someter a las pretensiones de otros.

En el país, dijo, “es una doctrina de política exterior ni para bien ni para mal”. Pidió a autoridades en Perú que se reconozca “que (Castillo) ganó democráticamente y que no se le puede destituir”, además de que “eso de origen, aunque esté en la Constitución peruana, tiene un problema, una falla antidemocrática de origen. Esta es la historia de muchos años de inestabilidad política”.

Para que se dé una respuesta por parte de México a los hechos en Perú, López Obrador indicó que “lo que está haciendo nuestra diplomacia es analizar los acontecimientos que se están presentando, unirse con otros países para (buscar) una salida democrática”.

Agregó que en territorio peruano “no hay normalidad política, no es decir que no hay relaciones, la gente está en la calle, los medios no informan”, acusó.