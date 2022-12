Plan B electoral se vota mañana; aún se negocian cambios sobre lo inconstitucional: Monreal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, informó que el plan B de reforma electoral será discutido y votado este miércoles 14 de diciembre, pues todavía intentan “limpiar la minuta” que envió la Cámara de Diputados porque consideran que tiene “errores o inconstitucionalidades”.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado dijo que siguen conversando con la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República y la Secretaría de Gobernación.

Destacó que además se pueden presentar este miércoles ante el Pleno reservas que modifiquen el contenido del dictamen aprobado ayer por las comisiones dictaminadoras, de Gobernación y de Estudios legislativos Segunda.

El líder parlamentario dijo que confía en que “todavía haya modificaciones que limpien la inconstitucionalidad de algunas normas aprobadas por la colegisladora y enviadas en minuta a esta Cámara de Senadores. Pero sigue ese proceso”.

“Entonces, nosotros seguimos insistiendo en que se acepte mínimamente el bloque de inconstitucionales que he descrito y señalado, y presentado en las comisiones, y que haré lo propio en el seno de la plenaria”, añadió.

Sobre la decisión de que el dictamen de las comisiones que fue aprobado ayer sea votado hasta mañana y no hoy en la sesión del Pleno, dijo que así lo acordó desde este lunes con su bancada y la de sus aliados del PT, Verde y PES. Además de anunciarlo a los coordinadores de los otros grupos.

Afirmó que todavía ayer discutían el “inconveniente” de suprimir la Sala Especializada del Tribunal Electoral, que la minuta desaparece.

También dijo estar preocupado por el destino de los miles de trabajadores y funcionarios del servicio profesional electoral, quienes perderían su empleo con la reforma.

El dictamen desaparece 300 juntas distritales, la Secretaría Ejecutiva, la Junta General Ejecutiva, la Oficialía Electoral y la Unidad técnica de lo Contencioso Electoral.

“De manera personal me preocupa, porque son personal, trabajadores y servidores públicos que en los últimos 30 años, muchos de ellos, fueron capacitados por el Estado mexicano, con dinero del Estado mexicano, y que yo estimo que de manera abrupta no se puede dejar de necesitarlos, no puede prescindirse de ellos en forma abrupta”, señaló.

Monreal dijo que de los 21 bloques de inconstitucionalidad que encontró en la minuta, 15 no han sido modificados, son “delicados” y “debieran atenderse”, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría revisar la actuación del Congreso en ese sentido.

“¿Para qué esperar que nos enmienden la plana el Poder Judicial Federal?, si desde ahora podemos eliminar esas normas creadas de manera inconstitucional”, reiteró.

Mientras que, ante las presiones de senadores como Germán Martínez y el magnate Claudio X. González, no quiso adelantar su voto al afirmar que espera que haya más cambios y se encuentra en un “proceso de reflexión”.

El legislador de Morena dijo que esta reforma es “prácticamente un nuevo sistema electoral” y entre los “varios puntos positivos” de la reforma están “el voto electrónico”, que “es un avance fundamental” y la prohibición del uso de monederos electrónicos, tarjetas y cualquier otro tipo de promocionales o de recursos económicos que perviertan el derecho al sufragio libre.

“De las casi 500 normas jurídicas que se plantean reformar en seis leyes, yo le diría, porque las leí todas, que dos terceras partes pueden ser constitucionales y benéficas para el proceso electoral o para los procesos electorales de renovaciones de poderes Legislativo y Ejecutivo”, afirmó.