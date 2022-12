Ticketmaster debe devolver el monto de boletos más 20% de indemnización: Profeco

Ciudad de México (apro). – El procurador federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, aseguró que la empresa Ticketmaster deberá reembolsar el costo de los boletos más el 20% de indeminización, e insistió que hubo sobreventa de los boletos para el concierto de Bad Bunny realizado el viernes 9 de diciembre.

“Fíjate que el viernes, en este concierto, detectamos que mil 600 personas --estamos por determinar si ese es el número ya es absoluto del concierto del viernes--, no pudieron accesar a ver este espectáculo, aunque habían pagado, directamente a Ticketmaster y Ticketmaster vendió e imprimió doble”, indicó en entrevista con la periodista Carmen Aristegui.

Señaló que el sábado 10 los funcionarios de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) intervinieron de manera directa, pues se enteraron de la situación que hubo el viernes en las redes sociales y acudieron a la hora en la que inició el concierto. Ese sábado los representantes de la Profeco llegaron a las 2 de la tarde al Estadio Azteca para verificar que no se repitiera la situación.

“Con el apoyo del Estadio Azteca estuvimos monitoreando y se redujo a 110 consumidoras y consumidores que fueron defraudados y ahora estamos solicitando, de manera oficial y formal, a Ticketmaster que reembolse el 100% de esos boletos, eso incluye servicios y cualquier otro cargo, de lo que pagaron, más 20% de indemnización, de seguro son mil 810, pero estimamos que cuando cerremos, porque todavía estamos recibiendo quejas de consumidores, vamos a llegar a cerca de los 2 mil que se afectaron”, precisó.

Comentó que los 110 afectados del sábado ya es un número definitivo, pero falta por definir con precisión la cifra de personas defraudadas del concierto del viernes 9.

Respecto al comunicado emitido por Ticketmaster el 9 de diciembre, señalando que había boletos falsos, el titular de la Profeco cuestionó el por qué el viernes hubo mil 600 boletos falsos y el sábado ninguno, pues son 110 casos donde los boletos habían sido doblemente emitidos.

“Quiere decir que Ticketmaster corrigió o trató de corregir algo que hizo previamente por error o con dolo, no lo sabemos, y es lo que estamos investigando, por error o con dolo y eso habrá que determinarlo en los próximos días. Apenas se vence el jueves 15 el plazo para que Ticketmaster responda formal y oficialmente a la autoridad, a la Profeco, pero queda perfectamente claro que ellos vendieron (de forma fraudulenta) mil 600 boletos el viernes y vendieron 110 boletos el sábado. No cabe duda. No hay otra persona que lo pudo haber hecho”, añadió.

Comentó que después dijeron que les habían hackeado su página de internet, pero tendrán que demostrarlo. Y como haya sido, dijo, Ticketmaster tiene que reembolsar el monto pagado por cada boleto, más 20% de indemnización como lo marca la ley.

“Posterior a ello, vamos a hacer una investigación a fondo para establecer si hubo infracciones a la ley y si hubo un comportamiento al margen de la ley por parte de Ticketmaster”, apuntó.

Aseguró que nunca le había tocado, como titular de la Profeco, un caso de una sobreventa de Ticketmaster de esta magnitud.

“Primero vamos a escucharlos. Tienen su derecho a ser escuchados de manera formal y oficial, pero adicional podemos establecer una infracción a la ley y la multa puede llegar hasta el 10% de sus ventas del año pasado. Está determinado que eso va a ocurrir porque hay infracciones a la ley. El monto de la multa que te comento es el techo, no quiere decir que eso los vayamos a multar, necesitamos analizar el caso”, apuntó.