AMLO invita a Bad Bunny a dar un concierto en el Zócalo, pero advierte "no le podemos pagar"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al reguetonero Bad Bunny que abra un espacio en su agenda para presentarse en el Zócalo de la Ciudad de México, porque, afirmó, que “me dio mucho sentimiento ver a jóvenes tristes que no pudieron entrar porque les clonaron sus boleto”, en el Estadio Azteca, pero le aclaró que no le pueden pagar.

El jefe del Ejecutivo Federal se adelantó y, al afirmar que no podían pagarle, pidió a Bad Bunny que lo haga como una colaboración. “Le pido a Bad Bunny, sé que está saturado y cansado porque trabaja mucho, pero le pido que considere la posibilidad de que venga a México, al Zócalo”.

El presidente mexicano de nuevo insistió: “Ojalá venga no le podemos pagar tendría que ser una colaboración de él nosotros nos encargamos del escenario y de las luces, claro no tan espectaculares porque estuve viendo cómo salió en el Estadio Azteca volando en una palmera, eso sí no se puede acá pero como se llama una tirolesa; esa sí se la podría poner”, aseguró.

Dijo que sería muy bueno un concierto suyo para que entren todos los jóvenes que no tienen posibilidad de pagar por un boleto o que no pudieron entrar en el Azteca “y así se reivindica pues no es culpa de él, es culpa de quienes vendieron los boletos. Pero él podría hacer un tiempo y contribuir, además lo estoy planteando porque no pierdo nada y sé que él es una gente sensible tiene muchos seguidores. Es un fenómeno mundial pero tiene también una dimensión social”.

El presidente insistió en que le produjo sentimientos ver a los jóvenes que se quedaron fuera y pidió a Sheffield que actúe para que les devuelvan el dinero y un excedente al que tienen derecho, también informarán de las denuncias ante Profeco, “no es suficiente porque muchos tenían ilusión de verlo entonces a lo mejor se puede hacer algo”.

Dijo que está enterado de que Bad Bunny hace labores junto a Ricky Martín y a René de Calle 13.

El mandatario hablaba de casos de jueces y magistrados que liberan a personas que consideran son delincuentes para hablar de Bad Bunny.