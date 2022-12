Cae hombre que le disparó con un rifle a un perro chihuahua en el Edomex

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Un hombre identificado como Francisco “N”, que el 18 de septiembre pasado disparó a un perro de la raza chihuahua en calles del Estado de México, fue detenido por maltrato animal, informó la Fiscalía General de Justicia mexiquense (FGJEM).

De acuerdo con la fiscalía, aquél día una persona estaba junto con su perro al interior de un domicilio ubicado en la calle Aurora, colonia Cañada de Onofre, en el municipio de Isidro Fabela, cuando el animal salió de la propiedad y se fue a la vía pública.

En ese momento, el hoy detenido “al tener a la vista al canino le habría disparado con un rifle, emitiendo un proyectil denominado posta, ocasionándola lesiones.

“De estos hechos se percató el dueño de la mascota, quien denunció este ilícito ante esta Fiscalía estatal, por ello, el Agente del Ministerio Público inició la indagatoria respectiva y solicitó a la Autoridad Judicial librar orden de aprehensión en contra del posible implicado”, indicó la fiscalía.

Reportes de prensa aseguran que el perro agredido falleció por el disparo, sin embargo, la fiscalía no confirma esta información.

El Código Penal del Estado de México refiere en su Artículo 235 Bis., que quien “comete el delito de maltrato animal, el que cause lesiones dolosas a cualquier animal que no constituya plaga, con el propósito o no, de causarle la muerte y se le impondrá pena de seis meses a dos años de prisión y de cincuenta a ciento cincuenta días multa”.

La FGJEM puso a disposición de la ciudadanía el correo electrónico certotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx y el número telefónico 800 7028 770 o a la aplicación FGJE del estado, la cual está disponible de manera gratuito para teléfonos inteligentes de los sistemas iOS y Android, para que, en caso de reconocer a este individuo como problema participe de algún otro ilícito, sea denunciado.