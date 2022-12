El Senado aprueba en lo general el “plan B” electoral; hay mil 200 reservas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Con lluvia de reservas, el pleno del Senado de la República aprobó el dictamen en lo general y los artículos no reservados del llamado plan B de reforma electoral. Sin embargo, todos los artículos fueron reservados. por lo que la discusión se extenderá hasta la madrugada.

“Han sido hasta los transitorios reservados… ¿Qué vamos a votar, si todo fue reservado?”, preguntó el senador Alfredo Botello Montes, del PAN.

"Se aprueba por ahora solo la exposición de motivos, porque todo el articulado lo reservamos para su discusión", dijo Emilio Álvarez Icaza, del Grupo Plural.

Con el voto en contra de Ricardo Monreal, coordinador Morena en el Senado, Morena y aliados aprobaron la exposición de motivos del primer dictamen. Se trató de 69 a favor, 53 en contra y cero abstenciones.

Dicho dictamen reforma las reformas a La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la Ley General de Partidos Políticos y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y expedir la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Antes de la votación en lo general, la senadora Martha Márquez, exintegrante del PAN y ahora en la bancada del Partido del Trabajo, lanzó una advertencia a Morena.

“Hacer una advertencia a los senadores de Morena. De no respetarse, de no votar el acuerdo hecho con el grupo del PT y del PVEM, en especial en lo que se refiere a la no desaparición de las Salas Regionales Especializadas, me plantaré en la Mesa Directiva todos los días hasta que se respeten los acuerdos”, anticipó Márquez.

El Partido del Trabajo y el Partido Verde reservaron los artículos referentes a la supervivencia de los partidos satélite, como las candidaturas comunes y la transferencia de votos y recursos.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Alejandro Armenta, dijo que se discutirán mil 200 reservas y se inscribieron con más de 60 oradores.