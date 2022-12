“Se sienten dueños del mundo”: AMLO critica a EU por detención de Salvador Cienfuegos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra The New York Times por el reportaje sobre la detención del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, que se dio en Estados Unidos, dijo que es “de vergüenza”.

El mandatario federal reprochó que al reportero “le faltó decir que antes, aunque hay una referencia al tema, los gobiernos de México permitían que la DEA y otras agencias intervinieran en México violando nuestro territorio, nuestra soberanía y él dice que como ya no permitimos eso, ya no se hace nada para combatir las drogas y evitar que lleguen a Estados Unidos. Falso. Una cosa es que cuidemos nuestra soberanía y que no se permita que ningún gobierno extranjero decida sobre lo que nos corresponde decidir y otra es que no se combata el narcotráfico”.

"Esto es mundial, son los poderes de los que se sienten dueños del mundo, es el gobierno del mundo, es a lo que aspiran. Y nosotros lo que queremos es que se respeten a la soberanía de los países, las independencias de los países y que partir de ahí se dé la cooperación en lo económico, en lo social, y que haya armonía y amistad entre todos los pueblos del mundo", dijo el presidente.

López Obrador atribuyó este hecho a que estaban mal acostumbrados a meterse en esas decisiones y por esa razón no se publica todo, por ejemplo, sobre la forma en que presentaron el asesinato de Arturo Beltrán Leyva, en Morelos.

“Él narra sobre eso, pero no cuenta, porque le faltó información y sobre todo objetividad, que quienes operaron eso fueron agentes extranjeros con el apoyo de la Marina de México, porque ellos daban órdenes a la Secretaría de Marina y a su estilo de ellos hasta vulneraron el cuerpo de esta persona, le pusieron dólares y así permitieron tomarle fotografías. Y al día siguiente declaró el embajador de Estados Unidos que ellos habían participado y que además ellos confiaban en la Marina, no en el Ejército de México”, reclamó.