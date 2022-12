Senado aprueba “travesura del duende”: "distribución de votos" en candidaturas comunes propuesta por PVEM

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El duende volvió a hacer sus travesuras. El Partido Verde y el Partido del Trabajo se salieron con la suya en la Cámara de Senadores y lograron que se incluyera en el “plan B” de la reforma electoral la supervivencia de los partidos satélite con la transferencia de votos.

Con 58 votos a favor y 49 en contra se aprobó la reserva que presentó el senador Israel Zamora, del PVEM, para transferir votos entre partidos políticos mediante una candidatura común.

“Hoy hay una prohibición expresa en la ley nacional para transferir votos (…) ¡Escuchen a su presidente de la República, que cuando votaron esto en la Cámara de Diputados salió a decir, ‘esto no es de demócratas'!”, dijo Damián Zepeda del PAN.

“¿Saben qué va a pasar? Que van a darle vida artificial a cualquier partido, va a lograr el 3% para sobrevivir, y eso va a hacer que nos cuesten millones de pesos al año a todos los mexicanos. ¡Y no votaron por ellos! ¿Por qué? ¡Es un fraude!”, remató.

Que se quede en el tablero el nombre de quienes votan a favor del eje más peligroso de esta reforma: la transferencia de votos, que ya fue declarada inconstitucional.



Es un FRAUDE ELECTORAL LEGAL!



Regalan votos a partidos que los ciudadanos NO eligieron



Gonzalo Yáñez del PT dijo que “un partido no le puede transferir votos a otro partido”, “porque eso va contra la voluntad popular”, por eso la “reserva no habla de transferencia” habla de “distribución de votos emitidos, no de transferencia”, lo que causó la risa de las y los senadores.

“El que esté en la legislación no obliga a los partidos políticos... ¡Es opcional!”, insistió Yáñez.

Antes de la votación, la senadora Martha Márquez, exintegrante del PAN y ahora en la bancada del Partido del Trabajo, lanzó una advertencia a Morena revelando un acuerdo entre ellos.

“Hacer una advertencia a los senadores de Morena: que, de no respetarse, de no votar el acuerdo hecho con el grupo del PT y del PVEM, en especial en lo que se refiere a la no desaparición de las Salas Regionales Especializadas, me plantaré en la Mesa Directiva todos los días hasta que se respeten los acuerdos”, anticipó Márquez.

El dictamen de las comisiones unidas de Gobernación y Estudios Legislativos, Segunda, había modificado el artículo aprobado anteriormente por la cámara de diputados.

El polémico artículo dice que “los partidos políticos podrán postular candidatos bajo la figura de candidatura común, en ese caso aparecerán en un mismo recuadro de la boleta y deberán celebrar un convenio de distribución de votos”.

Ante el amago del PT y PVEM de votar en contra del llamado “plan B” para modificar leyes secundarias en materia electoral, el artículo volvió a ser incluido mediante una reserva.