Alertan por la posible liberación de un multihomicida en Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).– Familiares de cinco personas emboscadas y asesinadas en el marco de las elecciones locales y federales del 5 de junio del 2021, alertaron que el presunto responsable de este multihomicidio, Enoc Díaz Pérez, podría evadir la acción de la justicia con la ayuda de políticos chiapanecos que intentan incidir ante la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial del Estado.

Bernardino Sánchez Goméz, Silvia Sánchez Sánchez, Ramiro Díaz Sánchez, Moisés Sánchez Sánchez y Héctor Hernández López, fallecieron emboscados por hombres armados cuando viajaban en una camioneta en el tramo Avellano Buenavista y La Cumbre, en el municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán. Las víctimas trasladaban papelería electoral.

La única sobreviviente de esa emboscada fue Elsa Estrada Sánchez, quien resultó con varias lesiones de arma de fuego, pero pudo identificar entre los agresores a Enoc Díaz Pérez, a su hermano Samuel y al hijo de Enoc, del mismo nombre, entre otras personas armadas. Enoc Díaz Pérez era un militante del PRD que ha sido alcalde de Pueblo Nuevo Solistahuacán.

Mauricio Pérez Ruiz, vocero de los familiares de las cinco personas acribilladas a tiros y la sobreviviente de esa masacre, dijo que tras las indagatorias hace poco más de un año fue detenido Enoc Díaz Pérez y fue llevado al penal de El Amate, sin embargo, de manera extraoficial se percataron que ya no está en el penal, sino que le dictaron prisión domiciliaria, desde donde tiene acceso a teléfonos celulares y hace uso de sus redes sociales anunciando que regresará para hacer activismo político.

“Tenemos conocimiento que políticos interesados en contender para la elección del 2024 están interviniendo ante el Tribunal del Estado y Fiscalía para que en los próximos días de este mes de diciembre, Enoc Díaz Pérez sea liberado para que regrese al municipio y siga construyendo células del grupo armado Amigo Revolucionario No. 7, es por ello que hacemos pública esta intención y pedimos a las altas autoridades intervenir y no permitir una injusticia y no permitir que la impunidad reine en Chiapas y nuestro país, y poner en peligro la vida de mucha gente”, dijo el vocero del grupo.