AMLO amaga con vetar "Plan B" de reforma electoral si incluye transferencia de votos entre partidos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si el "Plan B" de la reforma electoral “no se mejora en la Cámara de Diputados” y pasa con modificaciones que no van acordes a su propuesta original, podría ejercer su facultad de veto, aunque se invaliden todos los cambios.

“Ya no he visto cómo quedó al final, no sé si eso quedó (transferencia de votos y guardar recursos para ejercerlos en los siguientes procesos), sí, pues eso hay que verlo y si en la Cámara de Diputados consideran que no debe hacerse para atrás, no le hace que lleve tiempo”, afirmó en un principio.

“Si en la Cámara de Diputados consideran que eso estuvo mal, pa´tras”, aunque fue de la cámara baja de donde salieron los cambios para beneficiar a partidos aliados de Morena, con bajo porcentaje de votación y con ello pocas posibilidades de mantener su registro.

-¿Se va a congelar?, se le preguntó.

“Que ellos lo debatan y que se defiendan siempre los principios. Aquí hay algo que es fundamental: la democracia en México es del pueblo, ya no es la oligarquía. Si pasa la ley, bien, sería bueno, ayuda, pero si no pasa de todas maneras va a ser el pueblo el que va a decidir y va a seguir mandando o creen ustedes que será el grupo de Claudio X. González los que van a decidir el futuro del país”.

El mandatario dijo que no es omnímodo “muy contrario a lo que piensan mis adversarios, no soy cacique” y por lo tanto le corresponde al Legislativo hacer la revisión.

-Pero la puede vetar… se le insistió.

“Sí, si lo consideró la puedo vetar, si es un asunto de principios lo hago porque somos demócratas auténticos, no farsantes, lo que nos importa son los principios, cuando uno tiene que decidir entre eficacia política y principios, no hay que titubear es: principios”, respondió.

Aseguró que cuando se tiene que decidir entre el derecho y la justicia, se debe elegir la justicia porque lo contrario sería ir contra sus convicciones y la autoridad moral.

-Uno de los argumentos es que hay constitucionalidad en algunos puntos, pero si no hay moralidad en lo aprobado por el planteamiento en la iniciativa original… se le preguntó.

-Sí, y si no lo mejoran en la Cámara (de Diputados) y me pasan a mí esto y considero que es una contradicción y que sí afecta, la veto, aunque se invalide todo. Por encima de los principios, nada.

-Entonces si va la cláusula de vida eterna de los partidos tendría que vetarla. Se insistió.

-Si es así, sí hay contradicción.

El presidente dijo que con esta polémica, “no es posible de ninguna manera hacer algo encubierto o que dé la impresión de que esté actuando de manera tramposa, eso tiene que ver con el bloque conservador, esos son muy falsarios y cretinos”.