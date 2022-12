Sandra Cuevas fue captada sin casco en una moto de SSC; "ni modo, ya cuando te toca, te toca", dijo (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro). –La alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, fue captada en video a bordo de una motocicleta de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México sin portar un casco.

Cuando fue cuestionada por una persona que la estaba grabando, la funcionaria contestó: “Me salí así y ya no agarré casco. Ya ni modo, cuando te toca, te toca”,

El video publicado en la cuenta @HalconOnce se viralizó en redes sociales este jueves 14 de diciembre.

“Ya ni modo, cuando te toca, te toca” Dijo la alcaldesa de @AlcCuauhtemocMx, @SandraCuevas_ al preguntarle por su casco de seguridad abordo de una moto de @SSC_CDMX.



uD83DuDCF8 @Rodolfodorantes pic.twitter.com/U8sTj1Afrw — Halcon (@HalconOnce) December 14, 2022

Sandra Cuevas, quien llegó a la alcaldía Cuauhtémoc postulada por la alianza PRD-PAN-PRI, respondió al usuario que ese video es del pasado 19 de septiembre:

“Este video es viejo y corresponde al día del sismo del pasado 19 de septiembre, donde, por un tema de urgencia me salí rápido y sin caso. Pregunta sería (sic): ¿No hay otra alcaldesa en la #CDMX?”.

Ese video es viejo y corresponde al día del sismo del pasado 19 de septiembre, donde, por un tema de urgencia me salí rápido y sin casco.



Pregunta sería: ¿No hay otra alcaldesa en la #CDMX? — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) December 14, 2022

El usuario @HalconOnce preguntó al autor del video @Rodolfodorantes si efectivamente la grabación no era reciente. Esto le respondió:

“En la publicación que subí nunca dije que fuera de ayer amigo… aquí lo relevante es la forma en que contesta la alcaldesa. Efectivamente fue del día del temblor hace tres meses, pero aún en esa fecha ya tenía cargo”.

En la publicación que subí nunca dije que fuera de ayer amigo… aquí lo relevante es la forma en que contesta la alcaldesa. Efectivamente fue del día del temblor hace tres meses, pero aún en esa fecha ya tenía cargo. — Rodolfo Dorantes (@Rodolfodorantes) December 14, 2022

En otro tuit, Dorantes comentó: “El reglamento no explica que en caso de sismo se puede dejar de usar el casco. Ojalá no arresten al elemento por su irresponsabilidad”.

El reglamento no explica que en caso de sismo se puede dejar de usar el casco. Ojalá no arresten al elemento por su irresponsabilidad. — Rodolfo Dorantes (@Rodolfodorantes) December 14, 2022

La respuesta que dio Cuevas en el video no agradó en redes sociales. Usuarios la cuestionaron por violar el reglamento de tránsito y poner en peligro su vida.

“Que contestación tan más tonta. Precisamente esto no es un ejemplo. ¿Cuántos accidentes y muertes por este pequeño detalle @SandraCuevas? ¿tiene hijos? Qué buen ejemplo: ‘cuando te toca te toca’”, comentó un usuario.

Que contestación tan más tonta .. precisamente esto no es un ejemplo . Cuántos accidentes y muertes por este pequeño detalle @SandraCuevas_ tiene hijos?? Que buen ejemplo .. "cuando te toca te toca" — Lupis (@lupiscantera) December 14, 2022

Otro calificó de “una verdadera imprudencia e irresponsabilidad” la actitud de la alcaldesa. “Pues aquí en Sinaloa les darían una infracción y corralón por no llevar puesto el casco, tanto el conductor como el acompañante”, indicó.

Y siguieron las críticas a Cuevas: “Exactamente la forma de no respetar las leyes y mucho menos la vida”. “¿Y ese día era permitido andar en moto sin casco? Había varias personas con casco, pudo pedir uno. Y no es la única alcaldesa, no se sienta el centro del Universo”.

“Ah, entonces, si yo me salgo rápido por una urgencia ¿no me aplica el reglamento de tránsito o qué? Señora, los servidores públicos deben poner el ejemplo, si no, ¿cómo?”, fueron algunos comentarios.

Sandra Cuevas se sube a una moto, sin casco, violando el reglamento de tránsito.

Un reportero se lo recuerda y responde:

"Ya ni modo, ya cuando te toca, te toca".

Así la alcaldesa panista monrealista. pic.twitter.com/9gvHqOcN69 — Cani uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDF97 (@CaniBasut) December 14, 2022

La Verdad Noticias informó que este 2022, en la Ciudad de México se reportaron 61 mil 492 multas a motociclistas por no utilizar este equipo de seguridad.