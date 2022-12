AMLO condena "acto de prepotencia" de la embajada de EU en Perú

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “acto de prepotencia” que la embajadora de Estados Unidos en Perú, Lisa Kenna, acudiera al palacio de Gobierno de ese país para reconocer el gobierno de Dina Boluarte.

“Independientemente de que pueda ir una embajadora a cualquier sitio, ¿no les parece un acto de prepotencia el no cuidar las formas, el no actuar con respeto?”, cuestionó.

Agregó: “Se me hace muy antidiplomático e irrespetuoso de la independencia, de la soberanía de un país. Pero siempre se ha dicho que en la política la forma es fondo, pero son prácticas que vienen de tiempo atrás. Si no cambian esas prácticas, pues no se va a lograr una convivencia en armonía en toda América. ¿Dónde está la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de las controversias?”.

Una de las críticas también la centró en las decisiones que tomaron anteriores gobiernos de Estados Unidos: “Nada más voy a decirles que el presidente Lincoln nunca reconoció a Maximiliano, el presidente Woodrow Wilson nunca reconoció a Huerta. Y hasta ahí la dejamos”.

El mandatario mexicano consideró que es probable que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, no esté enterado de estas decisiones y podría ser un asunto de la embajada estadunidense.

“Porque así lo han hecho siempre, sobre todo en América Latina. Antes era peor, había como dos presidentes, el del palacio y el de la embajada, y ponían y quitaban a los presidentes a su antojo, pero ya eso ya no debe de seguir, hay que buscar que las cosas cambien”, apuntó.

Cuestionó también que las decisiones que se toman en la cúpula de políticos en Perú afectan a la población, por ejemplo, que vive del turismo.

“Ese precepto sí deberían de ponerlo en la Constitución, el de la insensatez de los políticos, la irracionalidad de los políticos, porque ese sí se puede medir sin problema. El que la aplican a Castillo es incapacidad moral. ¿Quién mide eso? ¿Quién da un certificado si existe capacidad o incapacidad moral? ¿Quién creó eso?”.