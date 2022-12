Esto es lo que dijo Ciro Gómez Leyva sobre cómo fue el atentado que sufrió a bordo de su camioneta

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El periodista Ciro Gómez Leyva detalló cómo fue el atentado que sufrió la noche del jueves cerca de su casa y que denunció en redes sociales como un intento de asesinato, del cual se salvó porque su camioneta es blindada.

Alguien, creo y eso me lo confirmaron los policías, como los ministerios públicos, no era un robo ni un intento de secuestro. Todo indica que me quisieron matar anoche, yo no sé quién era. No tengo pleito con ningún vecino ni una deuda que no haya pagado. No he discutido con nadie más allá de lo que hemos discutido en el programa”, indicó en su programa de Grupo Fórmula.