Estos fueron los principales temas de la conferencia mañanera de AMLO del 16 de diciembre (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó su conferencia matutina desde Palacio Nacional. Estos fueron los principales temas de los que habló el mandatario.

- El presidente Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje de solidaridad y apoyo al periodista Ciro Gomez Leyva por el atentado que sufrió la noche de este jueves, por el que ya se tienen los primeros resultados de la investigación.

“La identificación de una moto, de un vehículo y se va a llevar a cabo toda la investigación como lo hacemos siempre”, indicó.

- El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que esperan que los aeropuertos en Perú se abran para que los mexicanos varados en ese país puedan regresar a México.

“La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) está haciendo los trámites para traer a los mexicanos que están en Perú, si ellos así lo desean porque hay turistas que quedaron sin poder salir de Perú”; dijo.

- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no se ha superado la pausa con el gobierno de España porque no hay una actitud de respeto de parte de ellos; no han reconocido que hubo saqueo y masacres en lo que ellos llaman colonización; y las empresas españolas no dejan de cometer actos de corrupción en México.

- Es normal que se les den permisos de residencia en España a los expresidentes Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas y Felipe Calderón por los privilegios que tuvieron empresas de ese país y hubo “trato especial” durante los sexenios anteriores, aseguró el mandatario Andrés Manuel López Obrador.

- El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que se aprobó el plan B de la reforma electoral y aseguró que para la oposición la democracia solo es válida cuando les conviene, “cuando no les conviene son capaces hasta de dar un golpe de Estado o promover un derrocamiento”.

- El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “acto prepotente” que la embajadora de Estados Unidos en Perú, Lisa Kenna, acudiera al palacio de Gobierno de ese país para reconocer el gobierno de Dina Boluarte.

-En la actual administración podría derogarse el artículo 33 de la Constitución que indica: “Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país” y también contempla que “previa audiencia podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley”.