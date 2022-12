La "pausa" con el gobierno de España continúa, "porque no hay una actitud de respeto": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no se ha superado la "pausa" con el gobierno de España porque no hay una actitud de respeto de parte de ellos; no han reconocido que hubo saqueo y masacres en lo que ellos llaman colonización; y las empresas españolas no dejan de cometer actos de corrupción en México.

Esto a pesar de que este jueves el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el canciller español, José Manuel Albares Bueno, encabezaron una reunión de la Comisión Binacional México-España, que según el funcionario mexicano fue un éxito y marcó el relanzamiento del diálogo entre ambos países. López Obrador aclaró: “No se trata de rupturas, es una pausa”.

“Le envié una carta respetuosa al jefe de Estado, al rey de España y ni siquiera tuvo la atención de contestarme. Le mandé cartas al Papa Francisco y me las contestó todas y no necesariamente coincidíamos, ahora coincidimos más”, indicó el presidente en torno a la falta de respeto, quien también reprochó que se filtrara la carta a medios españoles.

El mandatario federal dijo que para iniciar una etapa nueva en las relaciones de México y España “considerábamos importante un gesto de humildad, ofreciendo no solo España, el Estado mexicano perdón, disculpas por el exterminio, la represión, los asesinatos a los pueblos originarios, (pero) salen con que tenemos que agradecerles que vinieron a civilizarnos”.

Sobre las empresas españolas favorecidas en anteriores administraciones, señaló la misma actitud de prepotencia, “también, ya no es Calderón, esto cambió y le tenemos mucho afecto y reconocimiento al pueblo español. Esto es distinto, también no confundir la actitud de los pueblos con la de los gobiernos”.

El presidente fue más enfático: “Suele pasar que es mucho pueblo para tan pocos gobiernos”.

En torno al evento que encabezó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el jefe del Ejecutivo federal confirmó que sí le avisó y no representa ningún problema, “nada más tenemos ese pendiente”.

López Obrador se refiere a que de parte del gobierno español tiene que haber una autocrítica, lo cual no implica que se les exija que devuelvan todo lo que se llevaron, pero que sí reconozcan que hubo abusos, masacres, que se reprimió a los pueblos originarios, lo mismo que, reconoció, en México se hizo después de la Independencia, con los excesos, por ejemplo, el caso de los yaquis. “Es pedir perdón para la no repetición nunca más de estos abusos”.

“Y la corrupción, que no vengan a promover, a fomentar la corrupción en México, que no se lleven a los presidentes de empleados de sus empresas, que respeten la dignidad del pueblo y de la nación mexicana”, afirmó.

El presidente dejó claro que la pausa es con el gobierno y las empresas que cometen actos de corrupción, pero no con el pueblo español ni con el resto de firmas que buscan invertir o asentarse en México, a quienes les abre las puertas.

“Los españoles no solo son bienvenidos, para los españoles México es su casa, no se le impide a ninguna empresa española hacer negocios lícitos en México, lo que no queremos es que nos vean como tierra de conquista, que nos quieren dar trato de país colonial, eso es todo y repito, el pueblo español es extraordinario, de primera”, dijo.

También reconoció a los movimientos que considera democráticos y progresistas de España, a quienes describió como excepcionales, inteligentes, solidarios, entre los que mencionó a Podemos y al PSOE, así como partidos regionales del país.

En torno a las actitudes de medios, de partidos, incluso de quienes mostraron falta de respeto, dijo: “Tienen la manía de sentirse superiores y venir a decir qué es lo que debemos hacer, esta actitud colonizadora”.