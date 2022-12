Tras su pelea con Calderón, AMLO defiende a Abraham Mendieta y plantea derogar el artículo 33

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador planteó la posibilidad de derogar el artículo 33 de la Constitución, que prohíbe a extranjeros inmiscuirse en los asuntos políticos de México, y que prevé la expulsión de extranjeros del territorio nacional.

La propuesta surge luego de que el expresidente Felipe Calderón solicitó aplicar dicho artículo y expulsar al político español Abraham Mendieta, promotor del propio López Obrador y la 4T en medios de comunicación mexicanos.

“Estoy pensando en, aunque se enojen, en derogar, en que quitemos lo del 33, que viene desde la Constitución de 1857, porque ya cambiaron las cosas, es un país completamente libre. ¿Cómo vamos a aplicarle el 33 a un extranjero por considerarlo extranjero pernicioso?”.

En torno a si presentaría una iniciativa, explicó que lo analizarán porque se trata de preceptos que datan del siglo XIX y tiene la expectativa de que se mantengan las libertades. “Aquí vienen opositores, conservadores extremos y hablan, últimamente hubo hasta un congreso de los conservadores más famosos del mundo, y a nadie se le impide que se manifieste. Ya parece que los vamos a expulsar. No, este es un país libre”, dijo.

Una de los objetivos es que “ya no se aplique la política del Destino Manifiesto ni la política Monroe de América para los americanos. Si no queremos que pasen estas cosas que acabamos de ver, la imagen de la embajadora de Estados Unidos con la presidenta del Perú, si no queremos eso, pues también nosotros tenemos que ir avanzando. Pero no me vayan a salir con el 33 no se toca”.

El mandatario expuso que “le llama la atención” que haya quienes quieran aplicar este artículo a extranjeros que no estén acorde a sus ideologías.

“Me molesta de esto —tampoco que me molesta, sino que me llama la atención y siempre no dejo de subrayarlo— es cuando usan el doble discurso, la doble moral, la hipocresía”, y mencionó el caso de Felipe Calderón, quien pidió expulsar Abraham Mendieta, de origen español, lo cual consideró una exageración y una ofensa. “Imagínense, nosotros no podemos caer en la xenofobia de rechazar extranjeros, no, nosotros somos partidarios de la fraternidad universal. Cuánto aportaron los españoles del exilio a México, científicos, ingenieros, intelectuales, maestros. No, y de la comunidad judía y de todos lados, los libaneses”, señaló.

El mandatario mexicano aseguró que México es una casa abierta y por esa razón la política exterior de México es excepcional, reconocida en el mundo.

Expresó el apoyo a Mendieta y dijo que le daría un reconocimiento.