AMLO propone que Monreal siga como coordinador de Morena en el Senado por esta razón

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador opinó que le gustaría que Ricardo Monreal se mantenga como coordinador de los senadores de Morena, “porque, si no, nuestros adversarios van a hacer un escándalo. No, no, no”, indicó.

Señaló que tampoco está a favor de las expulsiones”, además, porque aunque Monreal votó en contra del plan B de la reforma electoral, “no pasa nada. Ya cambió todo”.

El presidente lanzó también una advertencia: “Un senador, un diputado ya tiene que cuidar su proceder o, como decía Juárez, tiene que pensar en su recto proceder. Ya no es aquello de que ‘yo hago lo que quiero’; pues sí, has lo que quieras, nada más que cuando vayas a pedir el voto de nuevo te van a hacer o te van a decir: ‘toma tu Champotón’. Así están las cosas. La verdad, es un momento estelar en la historia de México”.

La invitación a los legisladores que votaron a favor de la reforma electoral, dijo, es un agradecimiento, porque quienes votaron en contra representan la antidemocracia, “es avalar un instituto podrido, antidemocrático, violador de la Constitución, de las leyes, de los derechos humanos”.

López Obrador aseguró que en el anterior proceso electoral se avalaron irregularidades desde el INE como el retiro de candidatura al gobierno de Michoacán por parte de Morena.

“Como todo esto es pura faramalla, los capos de la política empiezan a moverse y regresa el INE al tribunal hasta con más sanciones, incluida la cancelación de las candidaturas; o sea, desobedecen por completo al tribunal y les quitan las candidaturas. ¿Quién defiende eso? Pues sólo los transas, un verdadero demócrata no puede defender eso”, dijo.