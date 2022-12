AMLO sobre el guardadito: "pregunté y me dijeron que no estaba… puede ser que en el Senado se quite"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- De nuevo, al presidente Andrés Manuel López Obrador no le informaron que además de la transferencia de votos, también en el Senado aprobaron la modificación a leyes secundarias que permite a los partidos políticos quedarse con el presupuesto no ejercido en el año fiscal, es decir, que se quede con un “guardadito” para ejercerlo el siguiente año.

Aunque en la segunda discusión en la Cámara de Diputados se eliminó la transferencia de votos, que se dejó en el Senado y que beneficiaba a los partidos aliados pequeños, el guardado de recursos logró avanzar sin que se le tocara ni se eliminara.

“Hay que ver de qué se trata porque pregunté y me dijeron que no estaba… puede ser que ahora en el Senado se quite, si es hasta febrero, no le hace que nos lleve tiempo porque todavía aplica para ante de la elección presidencial”, dijo el mandatario federal al no estar seguro de que le hayan dado bien la información, como sucedió con la transferencia de votos.

El mandatario federal agregó: “Tenemos tiempo, aquí lo importante es que el asunto de fondo se trató, se discutió, la gente se enteró de los intereses que predominan en cuanto al INE, y nosotros hicimos una propuesta, que además va a corresponder a la Corte resolver”.

–¿Por qué esperar a que llegue a la Corte si se mencionó que se revisarían todos los puntos que no estuvieran en acordes (a la Constitución)? –se le preguntó.

–Porque a la Corte van los opositores, porque es un derecho que ellos tienen y como ellos están obcecados con que no se toque ni una coma de la legislación electoral porque según ellos el INE es perfecto, no perfectible, es como el castillo de la pureza, entonces van a ir a la Corte a que nos rechacen la ley, a que la declaren inconstitucional, si hasta por menos de eso van a los jueces, casi todos los días están presentando denuncias. Todos los días, pero es su derecho, y nosotros no vamos a reprimir a nadie, ni va a haber ninguna acción coercitiva, no somos iguales –respondió.

Todavía en la presentación de reservas en la Cámara de Diputados, este 15 de diciembre, el legislador de Morena, Víctor Gabriel Varela López, expuso que su segunda reserva es: “Para quitar esta legalización de los ‘ahorritos’, de pasar el recurso no ejercido en un año fiscal por un partido, dejar ese guardadito para que siga haciendo uso particular de ese recurso. Si esto se lo quitamos al INE, de estos ahorritos mañosos de fideicomisos es incongruente que lo mantengamos entre partidos”.

Esta propuesta fue rechazada por la mayoría de los legisladores, “solo dos camaradas se solidarizaron y votaron a favor”, agregó el legislador que intentó que no se quedara esta modificación que beneficia más a partidos “que al mismo IMSS”, dijo.

Previo a esta declaración donde reconoce que revisará las modificaciones, el mandatario federal consideró, además, que el “plan B” de la reforma electoral “ya está revisada, me comentaba el secretario de Gobernación (Adán Augusto López) y luego la consejera jurídica (María Estela Ríos) que va a quedar en firme la aprobación tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores este año y en febrero se hace el procedimiento de eliminación de los artículos o del artículo que habían introducido sobre la suma de (vida eterna). Eso es lo que se pensaba del PRI, que era eterno, el PRIAN, nadie es eterno, bueno sí”.

Insistió que “ya está aprobado y queda pendiente nada más en febrero quitar eso que ya están de acuerdo los legisladores”, aunque no sabe cuándo la publican, “va a pasar porque los adversarios van a ir a la Corte para pedir que se declare inconstitucional pero no hay nada inconstitucional, va a ser la autoridad competente, en este caso la Suprema Corte la que va a fallar”.

López Obrador dijo que está muy contento “porque no se salieron con la suya de mantener los privilegios en el INE y estaban contentísimos porque no se había reducido el presupuesto, los partidos van a seguir eligiendo a los funcionarios del INE, no el pueblo como lo proponíamos nosotros”.