Anaya lanza sobre AMLO: su Plan B refleja que “tiene miedo de perder”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El excandidato presidencial del PAN Ricardo Anaya Cortés consideró hoy que el planteamiento de un Plan B de la reforma electoral es reflejo del miedo del presidente Andrés Manuel López Obrador a perder.

En su video semanal, el panista amplió esta vez sus críticas a las bancadas del Partido Verde –exaliado panista– y del Partido del Trabajo, que a su parecer no leyeron el contenido de la reforma, y, aunque dijo esperar que en el Senado tuvieran una conducta distinta, “lo aprobaron como borregos” como lo hicieron en San Lázaro.

“En el fondo, la terquedad, la saña de López Obrador contra el INE (Instituto Nacional Electoral) sólo habla de su miedo. Si de verdad fueran invencibles, no estarían entercados en cambiar al árbitro (electoral). No van a poder destruir al INE y a nuestra democracia. Aunque no les guste, vamos a llevar al asunto hasta la Suprema Corte”, dijo.

El “plan A” de López Obrador era matar al INE. El “plan B” es dejarlo mutilado. La Suprema Corte tendrá la última palabra.



La obsesión de AMLO contra el INE es del mismo tamaño que su miedo de perder. ¡No pasarán! pic.twitter.com/PcCFONn6zH — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) December 19, 2022

Desde que se inició la discusión sobre la reforma electoral, Anaya ha abordado el tema en la mayor parte de sus videomensajes semanales, que emite desde alguna ciudad de Estados Unidos, a donde se fue para evitar ser aprehendido por el proceso relacionado con la corrupción que se le sigue en México.

El también exidirigente nacional del PAN celebró que esta vez el mandatario no pudo matar al INE con su reforma constitucional, pues no le alcanzaban los votos, por lo que ahora decidió usar el Plan B, para mutilar al órgano electoral, “dejarlo sin brazos y sin piernas. “El Plan A era de plano matar al INE. El Plan B es dejarlo todo mutilado”.

Anaya también repasó los impactos que implica el llamado Plan B aprobado en una sesión maratónica el jueves 15:

Que el INE se quede sin personal especializado, sin capacidad de operación y con menor presupuesto; sin facultad para imponer sanciones en materia de fiscalización. Con lo anterior, agregó, Morena y sus aliados pueden recibir dinero del narco y dinero público, y no tendrán que presentar reportes de gastos; y mientras eso ocurre el INE y el Tribunal Electoral no podrán hacer nada.

“Esta reforma es una mancha negra con la cual Morena ha ensuciado al Congreso. Y aunque se sientan intocables, la historia los juzgará”.

Finalmente, Ricardo Anaya llamó a los ciudadanos a “defender la libertad y la democracia”, como dijo que sucedió el 13 de noviembre último con la marcha en defensa de la institucionalidad electoral.