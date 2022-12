Ataque contra Ciro Gómez Leyva pudo ser para afectar mi gobierno: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que, si hace falta, la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la investigación del atentado contra Ciro Gómez Leyva, pero reiteró la confianza en la Fiscalía capitalina y pidió a la población que tenga información, la aporte, porque la mayor recompensa es evitar un “plan para desestabilizar la vida pública”.

El mandatario no dejó desaprovechó la oportunidad para señalar las diferencias que tiene con Ciro Gómez Leyva, Joaquín López Dóriga, Denise Maerker y Claudio X. González “aunque no es periodista, sino empresario”, y Carlos Loret de Mola. “Son diferencias que vienen de lejos” y recordó las mesas de análisis de los resultados del Instituto Nacional Electoral (INE), cuando consideró que fue víctima de fraude electoral, en 2006.

“Dicen es que se estigmatiza en las mañaneras, ahora se hacen las víctimas. Son de la élite, de lo más selecto de los medios de información que ganan hasta 1 millón de pesos mensuales y no que fueran tan influyentes, es que tienen una misión que es proteger intereses de grupos. Jorge Ramos, por ejemplo, debe ganar como 3 millones de pesos mensuales”, agregó.

Después insistió en que hubo periodistas que apoyaron administraciones que se basaron en ilegalidades, “¿quiénes apoyaron a García Luna?, pues Ciro, Marín, todos ellos. Un abogado, supuestamente un hombre recto, falsario, hipócrita, el que no quiso que se investigara lo de los niños de ABC, de Hermosillo, Ramón Cossío es parte de todo este grupo, nefastos. Ese llamó al mejor policía del mundo a García Luna.

López Obrador, incluso, dijo que si fueran honestos saldrían a ofrecer disculpas, “pero no, le siguen y le siguen y le siguen”, aunque después dijo que nadie debe ser víctima de una agresión, ninguna persona “y por eso mi solidaridad con Ciro y aclarar las cosas como son. Él sabe perfectamente, él me conoce y sabe por qué tenemos diferencias”.

Dijo que la oposición siempre aprovecha circunstancias lamentables como la del periodista y se han manejado varias versiones del móvil.

“La única hipótesis que se debe descartar, pero eso va a corresponder a la autoridad, es que nosotros, el gobierno que yo represento, no es un gobierno represor, nosotros no silenciamos a nadie. Somos respetuosos de los derechos humanos, y el principal derecho humano es el derecho a la vida”, afirmó el mandatario.

Por estos señalamientos el mandatario consideró que sí puede ser un caso vinculado al que dijo es un “proceso de transformación que estamos llevando a cabo y que no les gusta a algunos. Por ejemplo, el que sea un grupo de la delincuencia, se hablaba de que hubo un reportaje de Ciro, tres, cuatro días antes de este atentado y que puede ser una respuesta”, dijo en un principio, además de pedir no descartar ninguna hipótesis.

Enseguida expuso que “grupos contrarios a nosotros, para afectarnos, haya llevado a cabo un acto con esas características. En ese asunto, en este caso en particular les diría que además de una vileza, no tendría el efecto que posiblemente, si existiera esa intención, causaría para afectar nuestro gobierno porque la gente sabe muy bien que nosotros somos respetuosos de la vida y no nos atreveríamos a hacer una cosa así ni mandar a hacer una cosa así, porque es una cuestión de convicciones, la gente lo sabría que no ha habido cambios en el país”.

El presidente reiteró la solidaridad con Gómez Leyva porque se debe preservar el principal derecho que es el de la vida, por lo que pidió una investigación a fondo y a la población que pudiera tener información, “si escucharon algo, vieron algún movimiento”, ayuden, pero dijo que no sabe si la Fiscalía capitalina podría esté en posibilidades de dar una recompensa, pero la mejor es evitar desestabilización, “que todos nos ayuden porque somos mayoría los que queremos la transformación”.

Insistió en que esos señalamientos no tendrán efecto político porque la población no se dejará manipular.