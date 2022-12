"Un escupitajo a la cara": esto dijo Ciro Gómez Leyva de las afirmaciones de AMLO en la mañanera

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Fiel a su estilo el presidente López Obrador no ha perdido la oportunidad para agredirme”, declaró el conductor Ciro Gómez Leyva en respuesta a las declaraciones del mandatario durante la conferencia mañanera.

López Obrador no desaprovechó la oportunidad para señalar las diferencias que tiene con Gómez Leyva y otros periodistas como Joaquín López Dóriga y Denise Maerker, así como con el empresario Claudio X. González, a quienes llamó “voceros del conservadurismo”.

“Él (Ciro) sabe perfectamente, él me conoce y sabe por qué tenemos diferencias, sabe por qué, y todos ellos saben, y sus jefes, porque detrás están sus jefes, los que pagan. Porque, también, no es un periodismo que informe, que oriente, que defienda causas justas, es un periodismo sui géneris, es un periodismo para defender intereses económicos, y también políticos”, dijo López Obrador.

Gómez Leyva respondió en su noticiero de Radio Fórmula:

“Pues fiel a su estilo el presidente López Obrador no ha perdido la oportunidad para agredirme. Qué necesidad de hacerlo hoy, pero bueno, no se pudo contener y es un poco su naturaleza. Ya empezó las agresiones en mi contra: ‘vocero del conservadurismo’ etcétera, etcétera y tratando de perfilar una hipótesis, una conjetura, una especulación sobre el ataque del jueves en la noche… pues ni hablar, así es él, es la naturaleza de ese hombre. Aquí no hablo del presidente, es la naturaleza de ese hombre”, dijo Gómez Leyva.

“Allá él y sus necesidades políticas, allá él y sus resentimientos”, añadió. “¿Cuál derecho de réplica, en qué momento yo he dicho algo sobre él o su gobierno en torno al atentado? Pero ahí viene la agresión. Se tardó 72 horas pero llegó la agresión, que él dirá que no es agresión, es política”.

“Es lo que hace López Obrador: ‘estoy contigo’, y viene un escupitajo a la cara, es lo que acaba de hacer”, concluyó Gómez Leyva.