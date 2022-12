“De una vez suban el salario mínimo a mil pesos diarios”, ironiza Quadri, y le llueven críticas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras el aumento del 20% al salario mínimo para el año 2023 anunciado por la secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde, el diputado Gabriel Quadri, criticó la medida.

“Mejor que de una vez suban el salario mínimo a mil pesos diarios. Así se acaba la pobreza de un plumazo”, ironizó en sus redes sociales.

Mejor que de una vez suban el salario mínimo a mil pesos diarios. Así se acaba la pobreza de un plumazo... — Gabriel Quadri (@g_quadri) December 2, 2022

Alcalde informó el jueves que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), integrada por el gobierno y los sectores obrero y empresarial, alcanzaron un consenso y, por unanimidad, determinaron el incremento del 20% al salario mínimo para 2023.

Así, a partir del 1 de enero del año entrante, el salario mínimo general pasa de 172 pesos diarios a 207 pesos, lo que significa un aumento de mil 52 pesos mensuales.

La decisión aplica también al salario mínimo en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN), que pasará de 260 a 312 pesos diarios, es decir, mil 584 pesos mensuales.

“Por consenso de los sectores hemos venido recuperando el poder adquisitivo que se perdió durante 40 años; con el incremento habremos recuperado 90% del poder adquisitivo comparado de 2018 a 2023”, indicó.

Usuarios de redes sociales criticaron a Quadri por su tuit. “El tontito, como siempre”. “Tipo Javi Noble”. “En tu lógica, mejor que no paguen nada a los trabajadores para que, de una vez por todas, se acaben los pobres”. “Pues si no fue decreto. Fue consenso con sindicatos y empresarios”. “Yo me pregunto ¿cómo es que usted ocupa una curul en la Cámara?” “Bájenle el sueldo a Quadri”, fueron algunas respuestas de usuarios en redes sociales.