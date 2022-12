Ebrard: Que candidato de Morena para 2024 salga por encuesta, no por elecciones internas

LEÓN, Gto. (apro).- El canciller Marcelo Ebrard Casaubón se pronunció porque sea a través de encuestas que Morena decida quién será la persona candidata a la presidencia de la República, porque, dijo, los procesos internos propician conflictos.

En su visita a Guanajuato con el pretexto de reunirse con empresarios de la ciudad de León para hablar sobre los avances del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el también aspirante a la candidatura declaró que él ha sido promotor de las encuestas desde 2011 para la definición de candidaturas.

“En aquella época acordamos una regla muy lógica que era cada quien propuso la agencia de su confianza, se nombró una supervisora independiente y no tuvimos problemas”, dijo.

En 2012, la postulación del actual presidente Andrés Manuel López Obrador por la coalición conformada por el PRD, PT y Movimiento Ciudadano, surgió de los resultados de las encuestas en las que participó Ebrard.

“Yo propuse las encuestas y nos evitamos las elecciones internas que siempre son pleitos, las encuestas son buena idea, pero sí tienen que ser encuestas independientes”, señaló el canciller.

Durante la mañana de este viernes afuera del Aeropuerto Internacional del Bajío decenas de personas coordinadas por la senadora guanajuatense Martha Lucía Mícher Camarena aguardaban la llegada del funcionario federal y aspirante a la candidatura a la presidencia de la República.

“¡Marcelo, amigo, Guanajuato está contigo!”, se escuchó a las puertas del aeropuerto cuando el canciller salía a la zona del estacionamiento, donde también lo esperaba la tradicional estudiantina para dar la bienvenida al ritmo de la canción “De Colores”.

El funcionario federal se detuvo unos segundos para saludar a las personas que habían llegado a recibirlo, luego, abordado por el periodista guanajuatense Alex Ramblas, aseguró que no estaba en campaña rumbo a las elecciones de 2024.

Sin embargo, de fondo se escuchaban los gritos de sus seguidores que lo despedían alentándolo: “¡Presidente, presidente!”.

El periodista soltó la pregunta: ¿Quién tiene el trayecto más corto a la candidatura, tú o Claudia?

La respuesta de Ebrard fue cortante: “la gente lo va a decidir”, y acto seguido subió al vehículo que lo esperaba para su encuentro con empresarios de León.

Ya en la sede del encuentro con Coparmex Bajío, el funcionario federal aseguró que después de cancelar en dos ocasiones al sector empresarial de León, decidió hacer la visita a Guanajuato, aunque había sido convocado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para formar parte de la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Marcelo Ebrard dijo que aprovecharía el encuentro con empresarios para hablarles de la gira programada para el próximo año a varias ciudades de Estados Unidos, Europa, Asia y Medio Oriente para visitar empresas y atraer inversiones a México.

Aseguró que a la gira están invitadas las autoridades estatales y locales de todo el país, sin preferencia de partido; incluso, habló que el gobernador panista de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, le comentó que no podría estar con él en León porque estaría en la reunión de Veracruz.

“El gobernador hoy no asistió porque me dijo que iba a estar en Veracruz y sí es cierto, pero está invitado a trabajar”.

Sin embargo, a través de sus redes sociales, Rodríguez Vallejo ha anunciado en la última semana la visita a varias empresas estadunidenses para ofrecer a Guanajuato como sitio para que inviertan.

En #GTO apostamos por la educación a través de herramientas y soluciones para que todas y todos tengan acceso a más oportunidades educativas.

Agradezco a @DellTech y @edXOnline con quienes firmamos un Memorandum de Entendimiento, para buscar soluciones e impulsar la educación.1/2 pic.twitter.com/t7Ys8UQlWq — Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (@diegosinhue) December 2, 2022

En entrevista ante medios locales, Marcelo Ebrard aseguró que pese a la violencia que se vive en Guanajuato es un estado atractivo para la llegada de inversionistas extranjeros.

“Tenemos que trabajar en materia de seguridad, por fortuna ya tenemos la Guardia Nacional, tenemos más recursos para hacerle frente a la inseguridad, pero no nos podemos esperar porque si el criterio es no se puede, entonces no salgamos. Sí vamos a ir afuera”.

En la gira de Ebrard por Guanajuato su anfitriona fue la senadora Martha Lucía Mícher Camarena, quien lo esperó desde su llegada para acompañarla durante el día en el que la agenda incluía la reunión con empresarios, pero también un recorrido por la ciudad para comer las típicas guacamayas -bolillo con chicharrón, aguacate y salsa-.