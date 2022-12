“No han podido levantar el vuelo”: AMLO niega uso de recursos públicos para acarreo a su marcha

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la oposición no ha podido levantar el vuelo, no tienen imaginación ni talento y por eso denuncian cualquier acto de su gobierno.

Este jueves, legisladores de oposición presentaron una queja ante el INE en contra del presidente y Morena por el presunto uso de recursos públicos con fines electorales para la marcha del domingo 27 de noviembre.

“Están en su papel, es una oposición que no han podido levantar el vuelo porque no defienden causas justas, hace un momento recordaba a Juárez y él tenía una frase que aplica en estos tiempos, decía el triunfo de la reacción es moralmente imposible”, afirmó.

En su conferencia en Veracruz, el mandatario federal indicó que:

No hacen más que denunciar, criticar, cuestionar, insultar, pero no hay imaginación, no hay talento, como no tienen convicciones porque para hacer política se necesita tenerle amor al pueblo y ellos son simuladores, por eso no han podido y nos acusan de todo”.

El mandatario expuso de nuevo el tuit del comunicador Pedro Ferriz de Con “que era así como el gran periodista de todo el periodo de corrupción y de injusticias y de privilegios, cuando manipulaban pero en alta. Nos acusa de que se practica en el Palacio magia negra”.

El mensaje dice: “Es un secreto a voces”, -nada más le faltó agregar, lo sé de buenas fuentes -dijo el presidente- AMLO recurre a diario a la brujería, santería, magia negra y rituales de muerte para llegar a acumular poder, ya tuvo lo que quiso, ahora va de regreso, eso se llama karma o justicia divina”.

El mandatario federal consideró que ese tipo de mensajes ayudan a entender la desesperación de los opositores a su gobierno.

“Además cómo nos choreaban hablando en términos veracruzanos, cómo nos tenían manipulados, eran los grandes maestros de la información durante mucho tiempo”, dijo.

Después de poner el mensaje de Ferriz, el presidente dijo que ese tipo de expresiones las deja de tarea porque él no puede ofender a nadie.

“Hay algo en nuestra Constitución que estamos obligados a respetar, que es la libertad de creencia. Pero esto da una idea de cómo están de desesperados nuestros adversarios. De todo es una denuncia, que presenten las pruebas, nosotros no usamos... claro que no, porque yo tengo el tribunal de mi conciencia que es el que me preocupa”, afirmó.

Dijo que si hiciera algo malo no podría estar tranquilo con el tribunal de su conciencia, también minimizó los intentos de la oposición.

No es nada importante, ni llega a ser anécdota, es parte de la desesperación y también tiene que ver con los medios, no con todos, pero esto lo vuelven gran noticia nada más que ya no funciona y hay que ser respetuoso también que se manifiesten, que haya críticas”, aseguró.

El presidente pide que presenten pruebas sí es que hubo desvíos para financiar el supuesto acarreo en la marcha y de nuevo recomendó que revisen su estrategia “y es muy sencillo entender por qué fracasan: Primero, porque para ellos no existe el pueblo, menosprecian al pueblo, no le tienen amor al pueblo, para ellos la política es asunto de los políticos, la clase política, el círculo rojo. Y eso ya cambió. Y lo segundo es que, además de esa actitud conservadora reaccionaria de negar la capacidad que tiene el pueblo de tomar conciencia, tienen muy malos asesores”.