AMLO agradece la lealtad a la 4T de legisladores que avalaron el Plan B electoral

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La lealtad fue el tema central de la reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con los legisladores que votaron a favor de la reforma electoral, pero no “la lealtad a las personas, los dirigentes, los políticos, la lealtad más importante es la que se profesa al pueblo y al proyecto de transformación”, dijo.

“Esa es la lealtad, al proyecto de transformación porque suele pasar, antes se hablaba de la lealtad a las personas y además de ser algo relativo porque suele pasar, no es el caso de nosotros, que nos formamos con principios e ideales, pero en la política suele pasar que se tienen amigos de mentira y enemigos de verdad”, expuso el mandatario federal en el salón Tesorería de Palacio Nacional.

López Obrador envió un mensaje a quienes se refieren a este concepto en el discurso, pero no en la práctica.

“Los que hablan mucho de lealtad sin tener principios ni ideales, a la primera traicionan. No resisten las tentaciones del poder, por eso lo mejor es la lealtad al proyecto, al pueblo, a los ideales, a los principios, la lealtad a la transformación que estamos llevando a cabo”, señaló.

En el acto que, dijo, fue para reconocer a las y los legisladores que votaron a favor del llamado Plan B electoral, les recordó que hay instrucciones que no deben llevarse a cabo o cumplirse cuando está de por medio llevar una causa justa.

Carlos Puente, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde en la Cámara de Diputados, aseguró: “Le vamos a acompañar hasta el final de su mandato y aquí estamos para seguir respaldando este gran proyecto transformador por México”.

Alberto Anaya, coordinador de los diputados del Partido del Trabajo, destacó los resultados en materia económica y afirmó: “Estamos con usted hasta el término de su administración y estamos con usted para que este país siga gobernado por la Cuarta Transformación en 2024”.

Ignacio Mier, coordinador de Morena en San Lázaro, añadió: “Le deseamos a usted, a su gobierno, a nuestro país que el próximo año esté lleno de ventura, esté lleno de ventura, este lleno de desarrollo, de estabilidad económica y de bienestar para lograr la sonrisa que haga felices a los mexicanos. Lo vamos a lograr”.

Alejandro Armenta, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, indicó que “Morena está en nuestras acciones, está en nuestro pensamiento y estará, sin duda, en nuestra lealtad: no mentir, no robar, no traicionar”.