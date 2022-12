Ataque a Ciro Gómez Leyva pudo ser "autoatentado": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que de tener pruebas de que el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva fue provocado para desestabilizar su gobierno, lo va a denunciar.

López Obrador afirmó que “estos periodistas de más alto nivel tienen menos riesgos. Son más blancos para desestabilizar, porque son famosos y más si se tienen diferencias con nosotros. Ahí es donde está el peligro (en los estados) porque ahí es donde las banquetas están más angostas, ahí no es que no van a saber en qué restaurante de Polanco estoy, ahí no se puede pasar desapercibido”.

Insistió en que la mayoría de los periodistas asesinados están en los pueblos, no son famosos y la mayor parte asesinados por grupos criminales de las regiones.

“Lo vamos a denunciar si tenemos las pruebas, es sencillamente: lo vamos a denunciar y sea quien sea, no hay privilegios”, afirmó.

El mandatario mexicano insistió en que no descarta que se presentara este acto de violencia contra un periodista para ir en contra de su gobierno.

“Cuando planteo lo de Ciro, de que pudo ser un autoatentado, no porque él se lo haya fabricado, sino porque alguien lo hizo para afectarnos a nosotros, no lo descarto (…) Sí se está haciendo la investigación de Ciro y vamos a fondo, no sabemos hasta dónde vamos a llegar”, aseguró.

El presidente ironizó con que la oposición puede ir a la ONU, “irme a acusar con el rey de España, ir a Washington a pedirle al presidente Biden que intervenga porque se está afectando la democracia en el país. Nunca se había vivido un ambiente de democracia y libertades en México como ahora, nunca”, señaló.

López Obrador cuestionó: “¿Antes se atrevían a insultar a Peña? ¿A Calderón? nadie, todos eran… claro con mucha hipocresía porque ya cuando no les gusto Peña, lo agarraron como el payaso de las cachetadas, porque así son, chuecos”.

El mandatario expuso que hay algunos avances en la investigación, pero hay voluntad por parte de su gobierno, “que no quedé en carpetazo, que no quede por nosotros, porque no es un asunto menor”, el intento de homicidio “y si no fue así, quisieron generar un propósito mayor: desestabilizar al país”.

El presidente expuso que aún no se acepta “antes el principal violador de los derechos humanos era el Estado y ya no”, e insistió en que Gómez Leyva es parte del grupo que ha favorecido al bloque conservador.