El de Monreal, un “problemita” que se tiene que resolver: Higinio Martínez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En ausencia del senador Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Senadores, a la derecha del presidente Andrés Manuel López Obrador asignaron un asiento al legislador Higinio Martínez.

No está en su ánimo ni en el de nadie más, dijo, ocupar el lugar del zacatecano, aunque aclaró que el voto de Monreal en contra de la reforma electoral del Ejecutivo federal es un “problemita” que se tiene que resolver, porque son votos que trascienden.

“Me invitaron a la reunión y me asignaron ese lugar y lo agradezco. Entiendo que fue en una condición de vicecoordinador de grupo parlamentario, ante la ausencia del coordinador, eso es lo que quiero entender, fue ese lugar”.

- ¿Está usted pensando en ocupar esa posición si el coordinador se va?

- No, no, no, para nada, fue un tema de protocolo que hicieron aquí en la Presidencia. No está en mi ánimo ni está en el ánimo de nadie más

Al explicar la situación de la bancada de Morena en la Cámara alta, Martínez reconoció que “tenemos algunos problemitas que tenemos que arreglarlo y que nosotros esperamos que ahora en enero lo solucionemos”.

El primero que mencionó es que “hay un voto del coordinador distinto al voto del resto de los senadores, esas cosas tenemos que arreglar independientemente de quién tenga razón”.

Además de ese asunto, habrá otras diferencias que deberán resolver, pero considera que será en enero cuando resuelvan las trabas en la bancada.

“Con mucha madurez y con mucha sensatez resolvamos esos diferendos que tenemos en Morena en el Senado. Ya son varios (señalamientos) que tienen que resolverse internamente”, dijo.

Cómo solucionar el voto en contra, incluso de la mayoría de sus correligionarios, por parte de un líder de bancada, es un conflicto que buscarán dirimir.

“Vamos a solucionarlo primero hablando, insistiendo en que tenemos que encontrar la cuadratura al círculo para que el grupo vuelva a estar integrado plenamente y todos aceptemos las reglas de la democracia que es la mayoría decide”, explicó.

Higinio Martínez, el único legislador que no tiene un cargo de liderazgo en el estrado del presidente, consideró que puede haber un voto disidente, pero no que venga de un dirigente de bancada por las responsabilidades que eso acarrea.

“Esos votos trascienden y quien está en un grupo parlamentario sabemos que debemos atender, primero que nada, la disciplina y el compromiso de que la mayoría manda, esa es la regla de la democracia. Desde mi punto de vista no existen votos particulares”, concluyó el legislador que aspiraba a la candidatura para la gubernatura del Estado de México y aceptó el resultado que favoreció a la también senadora Delfina Gómez.