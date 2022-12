“La oposición tiene problemas”: AMLO pidió apoyar al ganador de la encuesta para presidenciable (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Además de las y los legisladores que votaron a favor de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, los invitados especiales a Palacio Nacional fueron los tres aspirantes a la presidencia de la República de 2024. “La oposición tiene problemas”, expresó.

“Tenemos muy buenos dirigentes políticos, eso es una bendición. Por eso me voy a ir muy tranquilo, no voy a decir a donde, bueno, sí, a Palenque porque voy a entregar el mando a una mujer, a un hombre con principios, con ideales”.

En el presidium a la derecha y juntos la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López y a la izquierda el canciller Marcelo Ebrard.

Enseguida el mandatario expresó sorpresa de forma irónica, de que el evento estuviera en una transmisión abierta. “Esto lo podemos decir aquí porque no se está transmitiendo. No se está transmitiendo, ¿verdad? Sí.. ah, ya ni modo” y siguió el discurso.

“Algunos piensan, y se puso de moda, que cualquiera puede ser gobernador, cualquiera puede presidente, no, la política es un oficio noble del más alto nivel espiritual”, dijo.

De la oposición el presidente también expresó que la aprobación de las reformas e iniciativas de su movimiento, “por eso están tan molestos, pero también hay que entenderlos y tener paciencia”.

El Ejecutivo federal se refirió a los tres aspirantes que menciona en cada oportunidad, aun cuando también afirma que puede sumarse todo el que aspire a la presidencia.

“Aquí tengo dos hermanos, mi hermano Marcelo, mi hermano Adán y mi hermana Claudia y de una vez les digo ya saben cuáles son las reglas, ya no hay dedazo, eso se acabo, pertenece a la época de la antidemocracia. Estamos inaugurando una etapa nueva esto, es la cuarta transformación”, apuntó.

El presidente explicó que de acuerdo a los estatutos se elegirá al candidato o candidata mediante encuesta.

Ya saben cómo se va a elegir y yo voy a apoyar el que gane la encuesta. No me voy a meter a hacer campaña porque no me corresponde. Pero cuando se dé a conocer quién gana la encuesta voy a estar con el que gane, sea quien sea”.