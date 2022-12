AMLO rechaza ataque a Ciro Gómez Leyva: "Yo no me atrevo a mandar a matar a nadie"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que instruyó una investigación a fondo para esclarecer el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva, “porque nosotros no nos vamos a manchar” y aseguró: “Yo no sería capaz, no me atrevo a mandar a matar a nadie”.

Consideró no hace falta que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso, porque la Fiscalía de la Ciudad de México, lleva a cabo la investigación “con apego a la verdad, sin impunidad para nadie y a todos nos convienen saber esta situación y nosotros vamos a seguir siempre pendientes de proteger a todos los ciudadanos, periodistas, opositores”.

Afirmó que se puede aclarar lo que sucedió con el atentado “porque hay mucha gente que está con nuestro movimiento y nos va a ayudar a saber: si escucho que llegó alguien en una moto, que estuvieron discutiendo y los carros, que usaron, quien pasaba por ahí las y los los trabajadores domésticos y los choferes” e indicó que tiene mucha información “que nos llega”.

Señaló que lo más importante es que no se trata de un crimen de Estado, lo cual consideró que es muy complicado de desentrañar y expuso el ejemplo de lo difícil que es conocer “toda la verdad del asesinato de Kennedy, toda la verdad sobre el asesinato de Colosio. Pero cuando no es un crimen de Estado hay toda la información".

El presidente afirmó que las instituciones del Estado están para hacer justicia y que no haya impunidad y a quien le conviene que el atentado se aclare es “primero a Ciro, porque imagínense un atentado a su vida; a los dueños de los medios donde trabaja Ciro; a todos los que participan en política. ¿A quién le conviene? Desde luego a la autoridad y ver si no es el crimen organizado, la delincuencia organizada o la de cuello blanco.

Añadió que un acto de esa naturaleza perjudica al país, a la autoridad, al presidente y a la democracia. “Entonces sí se tiene que hacer la investigación a fondo y ojalá y tengamos resultados pero no dejarlo. No es que ya fue un atentado fallido, ya pasó, voy a seguir con este tema aquí”.

Insistió en que el Estado ya no es el principal violador de los derechos humanos y el gobierno que representa un Estado represor. “Eso hace una gran diferencia, por eso se garantizan las libertades plenas. Y también si están pensando que las cosas en México no han cambiado y que el pueblo no cuenta o no sabe o es tonto, pues se equivocan”.

Aseguró que buscan que haya justicia y refirió el tema luego de lamentar “que estén enojados” a quienes ubica como adversarios que, dijo, afirman que su discurso polariza.