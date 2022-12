Esposa e hijos del expresidente peruano Pedro Castillo ya están en México: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la llegada a México de Lilia Paredes, esposa del mandatario depuesto Pedro Castillo y sus hijos Arnold y Alondra, quienes aterrizaron en la Ciudad de México a las 7:50 de hoy, procedentes de Lima.

Les informo que la familia de Pedro Castillo ya está en la Ciudad de México. Nuestro país ha honrado su tradición de asilo. Reconozco al Embajador Pablo Monroy la eficacia de sus gestiones en circunstancias complejas. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) December 21, 2022

La familia de Castillo llegó esta mañana sin el embajador de México en Perú, Pablo Monroy, quien fue declarado persona non grata por el gobierno de Dina Boluarte y debía salir de ese territorio en máximo 72 horas; esto no significa que México rompa relaciones diplomáticas con el gobierno nombrado por el congreso de ese país.

"Lamentar la decisión del gobierno de Perú. Un gobierno muy cuestionado, en su conjunto, por su proceder, sobre todo por optar por la represión y no buscar en el conflicto de Perú una salida mediante el diálogo y con el método democrático de convocar a elecciones lo más pronto posible para evitar que haya una situación de inestabilidad política que como lo hemos dicho muchas veces afecta al hermano pueblo de Perú”, dijo.

Acusó que esa es una actitud de la clase política y de los grupos del poder económico y político de ese país a quienes, afirmó, mantienen la crisis en ese país, por ambiciones personales y por eso comprende que que esa situación los llevó a sacar a Monroy de territorio peruano.

“También decirles que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha decidido no romper relaciones, entre otras cosas, porque necesitamos mantener nuestra embajada para dar protección a los mexicanos que radican, trabajan, tienen una actividad, viven en Perú”, señaló.

Indicó que la embajada continúa en su función y ya se hizo un nuevo nombramiento en la embajada mexicana y celebró que el mayor número de turistas mexicanos ya pudieron salir y se hacen los trámites para que salgan todos los mexicanos que desean hacerlo.

“Los que tienen trabajo o tienen familiares en Perú que sepan que no están solos, que se mantiene la embajada y nosotros vamos a estar muy pendientes”, dijo.

El presidente reprochó que el gobierno de Boluarte no reaccionó igual con los representantes de Estados Unidos dado que acusa que “la embajadora de Estados Unidos intervino de manera directa, fue al Palacio a ver a la presidenta que nombró el congreso y nosotros solo damos a conocer en esta mañanera nuestra postura y vamos a defender siempre el derecho de asilo que es parte de nuestra política exterior”.

Expuso que Monroy “hizo un trabajo extraordinario con mexicanos en Perú y también haciendo valer el derecho de asilo. Esto es lo que molestó a las autoridades en Perú y esgrimen que nosotros no reconocemos a la presidenta porque en política exterior no podemos reconocer a gobiernos extranjero le corresponde a los pueblos”.

Argumentó que los reconocimientos a otros gobiernos “surgidos legal legítimamente o mediante usurpaciones no es en la diplomacia mexicana algo usual porque nosotros lo hemos padecido.

“Los tratados de Bucareli fueron por eso: si no había un reconocimiento no se tenía legalidad en un gobierno, hay una doctrina acerca de que México no reconoce a ningún gobierno, eso es un asunto de la soberanía de los pueblos”, dijo.