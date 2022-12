Estos fueron los principales temas de la conferencia mañanera de AMLO del 21 de diciembre (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó su conferencia matutina desde Palacio Nacional. Estos fueron los principales temas de los que habló el mandatario.

-López Obrador confirmó la llegada a México de Lilia Paredes, esposa del mandatario depuesto Pedro Castillo y sus hijos Arnold y Alondra, quienes aterrizaron en la Ciudad de México a las 7:50 de hoy, procedentes de Lima.

-La Cruz Roja arrancó la colecta nacional con el donativo de 1,700 pesos del presidente Andrés Manuel López Obrador.

-El presidente dijo que instruyó una investigación a fondo para esclarecer el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva, “porque nosotros no nos vamos a manchar” y aseguró: “Yo no sería capaz, no me atrevo a mandar a matar a nadie”.