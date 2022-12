Que Mejía Berdeja respete su palabra porque Coahuila es capítulo cerrado en Morena: Delgado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Coahuila es capítulo cerrado, aseguró hoy el dirigente de Morena, Mario Delgado, para luego afirmar que desconoce cuál será la manera en que procederá el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja.

“Pues para nosotros es un capítulo cerrado, entramos a un proceso de encuesta, los participantes se comprometieron a respetar el resultado, incluso por escrito unos firmaron que conocían la metodología, que conocían los estatutos de que iban a respetar el resultado.

“No sabemos finalmente qué va a hacer Ricardo Mejía, porque dice una cosa y hace otra. Entonces, ojalá atienda el compromiso con el movimiento, nos ayude con toda la fuerza que él generó, a lograr el triunfo en Coahuila, y que no se generé ya más ruido o más división porque al único que benefician es a quien se supone quieren combatir, que es el gobierno del PRI y todas sus complicidades”, dijo.

Mejía Berdeja ha insistido en mensajes de redes sociales y en sus mítines de fin de semana que seguirá en la lucha, aunque con ambigüedad en su ruta, es decir, no ha dicho si buscará registrarse por Morena o negociará con partidos que lo quieran postular.

Conforme a su anterior militancia, los reporteros preguntaron al líder morenista si esperaban se fuera a Movimiento Ciudadano. Delgado dijo esperar que no lo hiciera pues, reiteró, afecta “al movimiento” y ayuda al PRI.

El mensaje del dirigente a Mejía Berdeja fue: “Pues que él se sume al movimiento y que respete su palabra porque en política lo único que se tiene son los principios y nuestra palabra”.

Delgado se refirió también a la designación que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador para que Mejía Berdeja atienda temas en Coahuila, pero también indicando que había aceptado los resultados de la encuesta.

Además, durante su exposición hizo una amplia reseña de las posturas de Armando Guadiana Tijerina -virtual candidato morenista en Coahuila- así como del hecho de ser fundador de Morena con amplia trayectoria y, sobre los visos de ruptura expuso:

“Espero que no, que no ocurra, que no sea el caso; no sería la primera vez tampoco. Pero también hay que ver lo que ha ocurrido con otros capítulos así”, aludiendo luego a los casos de Cristóbal Arias, en Michoacán, y Claudia Yáñez, en Colima, que se fueron de Morena y quedaron con porcentajes mínimos en la votación.

“Por eso, ojalá no sea el caso de Ricardo Mejía, ojalá se quede a ayudarnos a ganar en Coahuila”, concluyó.