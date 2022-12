AMLO planteará a Biden actitud "injerencista" de la embajada de EU en Perú

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la actitud de la embajada de Estados Unidos en Perú es sospechosa y la consideró injerencista, por lo que será uno de los temas que abordará con su homólogo estadunidense, Joe Biden.

El mandatario expuso que tocará el asunto con Biden en la Cumbre de Líderes de América del Norte como un aspecto general de evitar la injerencia en todos los países de América, “que no sucedan estas cosas como la del Perú, porque estén involucrados o no los estadunidenses en Perú, hay sospechas, porque no cuidan ni siquiera las formas”.

Y expuso dos ejemplos: “El primer mensaje después de la destitución del presidente Castillo fue el de la embajadora de Estados Unidos en el Perú. Y luego, cuando declaran estado de emergencia, va la embajadora en el Perú a entrevistarse con la presidenta nombrada por el Congreso en el Palacio de Lima”.

El mandatario mexicano fue puntual al afirmar que buscarán no poner ni quitar gobiernos en América Latina “al antojo de nadie, respetar la soberanía de los pueblos, caminar juntos, no vernos como adversarios; ni siquiera, o mucho menos, como enemigos, tratarnos como aliados en todos los países de América”.

Los otros aspectos que abordará López Obrador con Biden, en las reuniones en el marco de la cumbre que será del 9 al 11 de enero, son la consolidación e integración de América, para constituir una región económica y comercial en América.

“Que lo que ya sabemos que funciona, el tratado de América del Norte, se amplíe a toda América para buscar la sustitución de importaciones, que se produzca en América lo que consumimos. Y va a ser, sin duda, la región más importante del mundo”, señaló.

López Obrador argumentó que esta tendencia se podría dar porque “no queremos que siga habiendo tendencias hacia los desequilibrios económicos, y no queremos que siga creciendo Asia y que luego ese desequilibrio se quiera enfrentar con el uso de la fuerza. Se requiere mantener equilibrios económicos comerciales para que no haya hegemonías y que no se use la fuerza, que no haya una política belicista, queremos la paz en el mundo”.

Un segundo tema para la conversación con Biden es iniciar un programa de apoyo a las personas pobres de América Latina y el Caribe y que sea una forma de atender las causas de la migración.