AMLO reprocha a Biden por recibimiento a Zelenski: "Con todo respeto, América somos todos"

CIUDAD DE MÉXICO (apro). –“¿Qué pasó, presidente Biden? Con todo respeto, América somos todos”, respondió el mandatario Andrés Manuel López Obrador a su homólogo de Estados Unidos, Biden, quien dio la bienvenida al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski con un tuit donde escribió: “America welcomes you, Mr. President”.

“Yo no digo que se le dé la bienvenida a un presidente, lo que no me gusta es el modito, ¿cómo ´bienvenido a América´? Vamos a empezar por cambiar eso: es bienvenido a Estados Unidos, bienvenido a México, bienvenido a Perú”, reprochó López Obrador, quien también recordó que en Europa se suele llamar América cuando solo se refiere a Estados Unidos y no al continente.

“América es el Perú, es Guatemala y es Belice, y es México”, reiteró.

Durante la conferencia en Chetumal, Quintana Roo, el presidente expuso la queja: “Ayer mismo llega el presidente de Ucrania y mi presidente, porque lo estimo, de Estados Unidos, y que además me dice constantemente que tenemos que tener una relación con un pie de igualdad, y pone en su Twitter, le dice al presidente de Ucrania: ´Bienvenido a América´”.

Indicó que por esa razón es necesario avanzar en cambiar esa situación y refirió la canción del mexicano Juan Gabriel: “Que es más fuerte la costumbre que el amor, esa política lleva dos siglos, la política o la doctrina Monroe de América para los americanos”.

El mandatario expuso el tema cuando mencionaba que en una cuenta verificada de Twitter se le llamó analfabeta a Pedro Castillo, “de modo que nosotros no debemos de estarnos quejando porque nos va muy bien, está peor en otros países” y enseguida señaló el mensaje de su homólogo estadunidense Joe Biden, que en la misma red social al traducir el mensaje, se lee en lugar de América, Estados Unidos.