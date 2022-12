Detención de Castillo y nuevo gobierno en Perú fue un golpe del conservadurismo: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la designación de un nuevo gobierno en Perú y la detención de Pedro Castillo fue un golpe del conservadurismo, le hicieron la vida imposible, y volvió a sugerir que se llame a elecciones porque “la mayoría de la gente del Perú no quiere al actual Congreso”.

El mandatario mexicano consideró que “es muy doloroso que haya muertos porque sacan a la policía, sacan al ejército, dicen que yo no estoy tomando en cuenta el golpe de Estado, pero pensando que quien lo dio es Castillo, pues Castillo no sacó a la policía, al ejército, es más, ellos sabían perfectamente que el ejército no estaba con Castillo, estaba con los que mandan indebidamente en el Perú.

Atribuyó este hecho a quienes considera son “los mandamás del Perú, que como los conservadores de México y otros países son clasistas, racistas, y muy corruptos, porque lo que está de por medio son los intereses económicos que predominan en Perú y en México, son las élites, las oligarquías de los países, no solo del continente americano, sino del mundo, que están acostumbrados a saquear, a robar a sus anchas”, aseguró.

A esos grupos, aseguró, no les importan los pueblos y utilizan a los gobiernos como un instrumento para facilitar el saqueo, el robo y “cuando una gente del pueblo llega por decisión del mismo pueblo al gobierno le hacen la vida imposible”.

Reconoció de nuevo al presidente Castillo en torno a que actuó muy respetuoso e incluso fue a la Organización de Estados Americanos (OEA), y en un acto que fue criticado, incluso posó para una foto con el secretario general, Luis Almagro.

“Fue a pedir que le ayudaran, mandaron una comisión, sacaron un primer informe hablando de que sí estaba siendo hostigado, pero una vez que se da la destitución aprueba la OEA, ojalá intervengan y que resuelvan mediante el diálogo, con el método democrático, la mayoría de la gente del Perú no quiere al actual Congreso, al menos que yo no tenga la información correcta, pero las encuestas que he visto”, señaló.

El presidente mexicano dijo que procede remediar la situación con la convocatoria a elecciones generales “lo más pronto posible”, que se elija un nuevo Congreso, un nuevo o nueva presidenta “y que sea el pueblo el que decida, como es la democracia, pero como tengo atrapado, tengo secuestrado al Congreso, la oligarquía, el conservadurismo, tienen el control del Congreso, tiene el control de los medios de información, ¿para qué convocamos a elecciones o lo hacemos en el 2025? ¿Y mientras? ¿Y el sufrimiento de la gente?”, cuestionó.

Señaló que en México también se padecen campañas en contra de su gobierno, “pero afortunadamente la mayoría de los ciudadanos en México está consciente” y, afirmó, que ya no quiere que siga una oligarquía que saquee, empobrezca y humille a México, e insistió en que en el país hay una etapa nueva con una “auténtica democracia” donde la oligarquía no manda.

De nuevo se lanzó contra los medios de comunicación: “Y así periodistas vendidos, alquilados, afortunadamente la gente ya no les cree, pero imagínense en Perú tienen el control completo de los medios de información. Hagan una investigación de las tendencias de los medios de información en el Perú”.