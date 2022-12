A punta de pistola, Eduardo Santamarina, su esposa Mayrín Villanueva e hijos son asaltados en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los actores Eduardo Santamarina y su esposa Mayrín Villanueva fueron presas de la delincuencia en la Ciudad de México cuando, en compañía de sus hijos menores, volvían a su casa, después de tomar vacaciones en Estados Unidos.

El asalto ocurrió ayer, después de que llegaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Reportes de programas de espectáculos indicaron que los delincuentes viajaban en motocicleta y se le emparejaron a la camioneta de las víctimas en calles de la alcaldía Álvaro Obregón.

Entonces, a punta de pistola, rompieron el cristal del vehículo y ordenaron a Santamarina a entregarles su reloj de alta gama, además de sus teléfonos celulares y la bolsa de mano de Villanueva donde llevaba tarjetas e identificaciones.

Después del asalto, las víctimas acudieron al Ministerio Público para interponer la denuncia correspondiente.

En una entrevista en el programa “Venga la Alegría”, Santamarina aseguró: “Sí, nos asaltaron ayer llegando al aeropuerto. Ya fuimos a la Fiscalía, levantamos el acta. Gracias a Dios nosotros bien, no nos pasó nada, bueno, nada más el susto. Y pues las cosas materiales, que eso va y viene”.

El actor añadió que no piensan dar entrevistas “pues como se llevaron la bolsa de mi mujer, ahí viene la dirección de nosotros, vienen muchos datos. Entonces, preferimos no hacer tanto alboroto de esto porque luego esa gente ya ves que esa gente, pues no tiene escrúpulos. Entonces, ¿para qué hacemos este rollo más grande? Lo importante es que estamos bien. Te repito, fue el susto nada más y pues, a cuidarse”.