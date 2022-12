Así reacciona Alexa Hoffman al mensaje navideño que mandó su padre desde prisión

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Alexa, hija de la actriz Ginny Hoffman y el actor Héctor Parra, preso y en espera de que finalice el proceso penal en su contra por presunto abuso sexual, reaccionó al mensaje de audio que envió su padre desde el Reclusorio Oriente, para felicitarlos por las fiestas navideñas y agradecerles por creer en él.

“Mi papá les mandó un mensaje y también mi hermana y él les mandó unos regalos, unas cosas hechas a mano y, me tocó mucho, porque es algo que a mí también me pasó de chiquita y esa es su manera experta de manipular, y lo que me da mucha impotencia es que caigan en eso”, indicó en un video que publicó en su cuenta de Instagram, el 20 de diciembre.

Dijo que iba a romper el silencio, porque ha querido mantenerse callada durante este proceso, pero lo que pasó en Ventaneando la había afectado mucho.

“Han juzgado cómo he manejado yo mi proceso, un proceso que ustedes no han pasado, afortunadamente, y por eso también lucho, para que no pase y que, una niña de seis años y que era su hija, cayó, como pueden juzgar ustedes que también están cayendo en su manipulación”, señaló, para después exclamar: “¡Qué impotencia!”

Aseguró que el mensaje era dirigido a los medios de comunicación, para que tuvieran mucho cuidado con lo que opinan y creen, porque no es solo por ella, sino por muchas otras personas a las que les están transmitiendo que se callen, “y están apoyando a los agresores”.

Además, escribió a los medios de comunicación que su trabajo es comunicar, pues lo que han logrado es que sienta hasta lo que no se imaginan, pero no que se quede callada.

“Lo hago no solo por mí, sino por los miles de mensajes de niñas que me han mandado pidiendo ayuda y con impotencia de que no les crean y hagan lo mismo que ustedes, creerle y apoyar al agresor”, comentó y agradeció a todas las personas que la apoyan y no la sueltan de la mano.

“Por favor medios de comunicación, comuniquen y no opinen, porque no saben hasta dónde llegan sus comentarios. Necesitamos unión para parar con la violencia y ustedes como comunicadores pueden ayudar o afectar mucho, ustedes deciden de qué calidad es su aportación y qué quieren dejar en las personas”, añadió.

Ese mismo día, Héctor “N” había mandado un mensaje de felicitación por las fiestas navideñas y de agradecimiento por creer en él, junto con unos regalos de su parte y de su otra hija Daniela a los conductores del programa de espectáculos Ventaneando, de TV Azteca, después de un año y seis meses de su detención.

“Hola, hola a todo el equipo de producción de Ventaneando, que no me lo pierdo, por cierto. Y bueno, esta ocasión solamente quiero agradecerles el apoyo, a todo, a todo el equipo, a toda la gente que me ha apoyado, que cree en mí y también muchas gracias por el apoyo que le han brindado a mi hija Daniela, que es una guerrera, una verdadera luchona, ha sacado la garra como jamás imaginé. Ha sido mi gran apoyo y es mi gran apoyo aquí.

“En esta ocasión quisimos enviarles un detalle navideño, que he trabajado aquí con los artesanos del penal, que trabajan la madera y lo hacen muy bien y fue una ocurrencia para mostrarnos presentes en agradecimiento para todos ustedes.

“Quieran mucho a su gente, que la pasen genial, de verdad, abrácenla porque el valor que tiene la familia, que tienen todos nuestros seres queridos, de verdad, de verdad, valórenlo, díganle a toda su gente que la quieren porque se da uno cuenta que cuando está uno en esta situación, la familia, la gente que queremos es la que tenemos justo con nosotros. Muchísimas gracias y una excelente Navidad”, comentó.