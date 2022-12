El que esté libre de pecado que tire la primera piedra: AMLO sobre acusación a ministra por plagio

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “El que esté libre de pecado que tire la primera piedra”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador en torno al supuesto plagio que cometió la ministra Yasmín Esquivel para su tesis de licenciatura; dijo que prefiere no ser objetivo y equivocarse con quien aspira a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que darle la razón a quien presentó el reportaje porque “le hicieron más daño a México”.

“Todos esos que están pidiendo que se castigue a la ministra han cometido delitos mayores, no estoy justificando a la ministra, y no es por lo que recibieron de dinero público para legitimar el saqueo sino por su actitud deshonesta de siempre, (Guillermo) Sheridan, (Enrique) Krauze, (Héctor) Aguilar Camín, todos ellos”, afirmó.

Aunque pidió que sea la autoridad competente la que resuelva y se debe esperar la investigación, por ser un asunto del Poder Judicial, la información sobre el supuesto plagio, dijo, es “desde luego con propósitos políticos”, por venir de un grupo que está en contra de su gobierno, entre quienes destacó a Carlos Loret de Mola.

“Ahí tiene que resolverlo la autoridad competente, en este caso no soy objetivo del todo, porque considero que cualquier error, anomalía cometida por la ministra Yasmín cuando fue estudiante, cuando presentó su tesis de licenciatura, es infinitamente menor que el daño que han ocasionado a México: Krauze y el señor que hace la denuncia, Sheridan, esos le han hecho mucho daño a México, por eso digo no soy objetivo sostengo que ese grupo ha convalidado el saqueo o fue partícipe convalidando el saqueo que se cometió en México en el periodo neoporfirista”

El mandatario insistió:

“A lo mejor me equivoque con lo de la ministra, pero prefiero eso a tener la razón con estos intelectuales orgánicos, alcahuetes” y le siguió con una frase bíblica: “Ahora sí que como diría Jesús, el que está libre de pecado que tire la primera piedra”.

Dijo que independientemente del resultado de la investigación, su opinión es que estos señalamientos surgen en vísperas de la elección de ministro presidente o presidenta de la Corte, porque ya no reciben dinero que antes obtenían del gobierno.

Mostró los montos que publicaciones relacionadas con quienes denuncian el posible plagio, recibían en otros gobiernos: Revista Letras Libres y Editorial Clío, un total de 370 millones 858 mil pesos373 pesos.

También expuso un texto de Guillermo Sheridan, autor también del reportaje que señala el supuesto plagio de la ministra Yasmín.

“Qué más deshonestidad puede hablar en ese grupo, le voy a contar solo una y a ver si me contesta el jefe de Sheridan, se atrevió a decir que Porfirio Díaz no reprimió a mexicanos como lo hizo Díaz Ordaz que el mayor represor en México era un Díaz, pero no Porfirio y un historiador pasante, sin título, sabe bien que eso es falso, que eso es un acto de deshonestidad intelectual”, dijo.