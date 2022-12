Cerramos 2022 con buenos resultados: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el año cierra con buenos resultados en materia económica, con finanzas públicas sanas, aumento de salarios, el peso frente al dólar que calificó de “un fenómeno” y afirmó que se debe a la disciplina que han seguido, “el secreto nuestro está en que al no permitir la corrupción, el presupuesto rinde, eso es todo”.

En torno a la política monetaria, consideró que han procurado mantener distancia con el Banco de México, “todo esto ha ayudado mucho, porque los inversionistas saben que son reglas claras, que no hay cambio de reglas, dijimos autonomía al Banco de México”.

Agregó que “tiene su política con autonomía y antes en el Banco de México se decidía que si había una depreciación podían soltar dólares al mercado para controlar la depreciación, afortunadamente en el sexenio nuestro no se ha hecho esto, pero ha sido política del Banco de México”.

Aprovechó para indicar que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, “es muy bueno, una gente muy seria y muy conocido en el mundo financiero, que lo conocen en Nueva York y en los centros financieros más importante del mundo”.

En cuestión social también consideró que “ahí no tenemos problema, porque se está creciendo en lo económico, con una peculiaridad, un añadido importantísimo, se crece y llega a todos, se distribuye el ingreso, la riqueza”.

Si no hay corrupción, dijo, se tiene más presupuesto o se hace más con lo mismo o, incluso, con menos, por lo que no hace falta endeudar, aumentar impuestos, ni habrá gasolinazos, aunque afirmó que no se va a confiar y continuará con los ahorros “y actuando con austeridad republicana”.

El mandatario federal indicó que “tenemos que agradecerle a la gente, agradecerle a la vida, a la naturaleza, al creador, a todos porque hemos avanzado, vamos sacando al país del atraso, tenemos finanzas públicas sanas, han aumentado los salarios, ha aumentado el empleo, tenemos más producción de alimentos, tenemos más producción de energéticos, hay menos violencia, hay estabilidad política y creo que más alegría y esperanzas, y lo mismo espero para el año próximo, ya tenemos autorizado el presupuesto, estamos cerrando este año bien, sin déficit”.

El presidente expuso también como ejemplo el peso frente al dólar, que este lunes se ubicó en 19.37 pesos “fíjense eso, es un fenómeno” e indicó que el viernes esperó el cierre de la bolsa para ver cómo estaba el peso.

“El peso se ha venido apreciando y esto no sucedía en medio siglo, siempre eran devaluaciones y nosotros llevamos cuatro años y no se ha devaluado el peso; al contrario, es la moneda que más se ha apreciado con relación al dólar en todo este tiempo, ese es un buen indicador, pero también tenemos primer lugar en inversión extranjera, se logró que México sea el socio económico comercial principal de Estados Unidos. Las reservas están también muy altas, han crecido, ha crecido el índice de la Bolsa de Valores, han crecido los empleos”, agregó.

El mandatario federal consideró que tienen también presupuesto suficiente para la producción, distribución y compra de fertilizantes, que para el próximo año se entregará de manera gratuita a los pequeños productores y que con eso aumente la generación de alimentos.

“Estamos produciendo en las plantas de fertilizantes de Pemex y tenemos para comprar fertilizante y entregar a todos los productores, 2 millones de productores, fertilizantes gratuitos, ya tenemos el presupuesto para todos los que trabajan en Sembrando Vida, que son como 450 mil campesinos, productores”, apuntó.

También dijo que se tiene garantizado el presupuesto para las pensiones de adultos mayores que comenzará la dispersión con un aumento del 25%.

“Vamos bien, vamos a estar pendientes de la inflación, vamos a seguir tomando medidas para que la canasta básica no se incremente, hasta ahora se ha reducido el precio de 24 productos de la canasta básica porque nos han ayudado industriales, empresarios, comerciantes, las tiendas, porque si observaron el precio de los 24 productos es mil 39 pesos y hay tiendas donde están vendiendo menos de mil 900 pesos los 24 productos”.