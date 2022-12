Así reapareció Angélica Rivera en redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – La actriz Angélica Rivera, exesposa del expresidente Enrique Peña Nieto, reapareció en redes sociales, acompañada de su exesposo José Alberto “El Güero” Castro y sus tres hijas Fernanda, Sofía y Regina Castro, celebrando la Nochebuena.

Fue Sofía quien compartió la fotografía de los cinco integrantes de la familia Rivera Castro, en la que se ve que el productor de telenovelas tiene una buena relación con la exprimera dama.

Rivera se separó de Castro en 2008 para iniciar su relación con Peña Nieto.

“Merry Christmas from our family to yours. Que sea eterno todo lo que nos haga bien. Les deseo una bonita navidad y que estén con sus seres queridos.

“Nosotros 5 para siempre, ustedes son mi regalo más grande”, escribió Sofía en la descripción de la fotografía, donde todos están vestidos con pijamas iguales, a cuadros rojos y negros.

Regina Castro compartió la misma fotografía, pero pidiéndole a “Santa bebé” que la noche del 24 de diciembre se apurara a llegar por la chimenea.

Su padre le respondió: “Te amo”. El no compartió ninguna imagen de la celebración en su cuenta de Instagram.

También Rivera, conocida como “La Gaviota” por su papel protagónicos en una telenovela, presumió la foto familiar y escribió: “Feliz Navidad. Mi familia, mi gran regalo”, de acuerdo con Debate.

Su perfil en Instagram es privado, por lo que solo sus 134 seguidores pueden ver lo que comparte.

La cena que compartieron se realizó en Miami, Florida, Estados Unidos, donde reside la actriz y que, según Hola, es el punto de encuentro de la familia.