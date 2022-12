López-Gatell descarta que exista una alerta por casos de rabia en tres niños de Oaxaca

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que no existe una alerta por las mordeduras de murciélago que generaron posibles casos de rabia en tres menores de edad en Oaxaca.

“En este caso no aplica una alerta, es un caso individual, desafortunadamente afectando a tres niñas y niños, desde luego es lamentable desde el punto de vista médico, pero no implica una alerta porque no hay una acción que se deba realizar; no se puede eliminar la rabia”, informó.

El funcionario detalló que se trata de dos niñas y un niño, que son hermanos, de 8, 7 y uno 2 años de edad, quienes fueron mordidos por uno o varios murciélagos.

“Lastimosamente sí están graves dos de estos tres niños. La información ha sido difundida, ayer la secretaria de Salud de Oaxaca presentó un informe, tanto escrito como por un video, y lo que ella dice es la misma información que conocemos. Esta situación les condicionó a dos de ellos, los dos mayores, la niña de 8 y el niño de 7, estar con una enfermedad que clínicamente parece compatible con rabia”, dijo.

Las muestras fueron enviadas y son procesadas en el Laboratorio Nacional, en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre), “y muy probablemente hoy tengamos ya los resultados, pero se están tratando como si fueron rabia, se les está dando el tratamiento profiláctico, esto quiere decir utilizar la vacuna y un producto que se llama inmunoglobulina, que es un anticuerpo que neutraliza al virus rábico en caso de que lo tengan”.

Explicó que la rabia no es eliminable principalmente porque el virus se transmite entre animales silvestres: murciélagos, “sobre todo aquellos que se alimentan de sangre, también coyotes, tejones, mapaches, pueden ser entre los tipos de animal más frecuentemente afectados por rabia y transmisores”.

Dijo que los menores afectados viven en la población Palo de Lima, en el municipio de San Andrés Texmelucan, con lejanía de centros de salud.

En Nayarit también hay una mujer de 29 años afectada, con un cuadro compatible con rabia por la mordida de un gato semidoméstico, en una comunidad rural.