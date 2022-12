"Muy inhumano y muy anticristiano": AMLO arremete contra el gobernador de Texas por esta razón

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de inhumano, anticristiano y un acto de bajeza enviar autobuses con personas migrantes a cercanías de la casa de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, situación de la que responsabilizó al gobernador de Texas, Greg Abbott.

“Hay en Estados Unidos también un grupo antiinmigrante, como el gobernador de Texas, que a él se le atribuye esto de los camiones, que es algo totalmente inhumano. Puede ser que este señor hasta vaya al templo o lea la Biblia, pero en realidad es muy inhumano y muy anticristiano, porque eso no se hace. Cómo a medianoche, con todo el frío que hay, se va a dejar ahí a migrantes”, exclamó.

El mandatario mexicano celebró y reconoció la labor de las asociaciones de Estados Unidos que apoyan a migrantes, “porque ya están pendientes de este tipo de bajezas de estos políticos conservadores y corruptos. Entonces, ya están esperando los camiones y ahí llevan a los migrantes a albergues y les dan atención, pero esa es la situación que se está viviendo”.

López Obrador expuso que son necesarias medidas que ayuden a ordenar el flujo migratorio, sobre todo porque hace falta la fuerza de trabajo en ese país, pero cuestionó que no quieren regularizar la situación de los migrantes.

“Porque así abusan también de los migrantes, no les pagan lo que les deben de pagar, no les dan prestaciones sociales, los pueden despedir cuando les da la gana. Pero eso ya no podemos seguirlo aceptando o manteniendo, ya tenemos que buscar una forma ordenada, legal para atender el fenómeno migratorio”, dijo.

Por esa razón consideró que existe delincuencia vinculada al tráfico de persona y existe politiquería y expuso el ejemplo de los autobuses con personas migrantes.

“¿Quiénes envían estos migrantes? Pues los opositores políticos. Pero es una actitud muy inhumana, porque estamos hablando de una época de bajas temperaturas; entonces, por su fobia a los migrantes, su xenofobia y por sus intereses politiqueros, se atreven a utilizar el dolor, la necesidad de la gente”, apunto.

Ese será uno de los temas que va a priorizar en la reunión con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y lo hará, dijo, de manera estructural.

“Estamos planteando que haya un programa de apoyo a los países con más pobreza, con más necesidad para que la gente no se vea obligada a emigrar. Y ya tenemos nosotros algunos ejemplos de cómo sí funciona el que se ofrezcan opciones a los que se ven obligados a optar por la migración. Si hay programas de bienestar en sus comunidades, en sus pueblos, se quedan, y ya tenemos pruebas, porque con pocos recursos México está ayudando a países de Centroamérica”.

Añadió que autoridades de México colaboran con comunidades de Honduras, El Salvador y Guatemala, mediante los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, para los cuales han hecho evaluaciones para mantener a la gente en sus comunidades de origen.

“Nuestra propuesta es un plan para el desarrollo de toda América Latina y el Caribe, algo que no se hace, lo he venido aquí repitiendo, desde la época del presidente Kennedy, de la Alianza para el Progreso, que se destinaron alrededor de 10 mil millones de dólares para apoyar a los pueblos de América Latina y el Caribe”, indicó.

El presidente señaló que en ese programa se excluyó a Cuba y Haití y con su propuesta busca no excluir a nadie.