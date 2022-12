“No se dejen manipular, aunque les den despensas”: AMLO sobre regalos del CJNG

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que los grupos criminales buscan regresar a la práctica de hacer regalos a la población para tener su apoyo cuando se den decomisos, por lo que llamó a la ciudadanía a que no se dejen engañar ni utilizar.

“Últimamente están queriendo algunos grupos reactivar este mecanismo de apoyar a la gente, si se decomisa cocaína sale la comunidad y protege a los traficantes, incluso busca retener a elementos del ejército, de la guardia, para que no se lleve a cabo que se confisque”, dijo.

El presidente aclaró que “sí hay reacciones (por las detenciones de criminales), pero no es por la detención solo de un presunto delincuente, es porque se está actuando en general. No quieren que se instalen cuarteles de la Guardia y usan a la gente. Aprovecho para decirlo:

Que no se dejen manipular eso no es bueno, aunque les den despensas. Eso no es de buena fe, es para utilizar de escudo al pueblo, manipular al pueblo y eso no se debe permitir”.

Expuso que desde el inicio de su gobierno constataron, porque era notorio y de dominio público, que “las bandas de delincuentes se apoyan mucho en las bases sociales, en la gente de las comunidades, que entregaban despensas, mercancías, juguetes, en el caso del huachicol, les permitían después de que ellos llenaban las pipas con gasolina robada les permitían también que obtuvieran, llenaran bidones de gasolinas, había ese apoyo”.

Consideró que esas prácticas han desaparecido porque la población se da cuenta de que es ilegal y no se debe dar protección a la delincuencia porque es un mecanismo para poner por delante a la gente cuando hay una acción de la Guardia Nacional o de cualquier otra corporación.

El mandatario mexicano consideró que también con ayuda de la base social se busca que no se construyan cuarteles de la Guardia Nacional, lo cual sucede en Jalisco, en la zona de tierra caliente de Michoacán y pasó en Chihuahua; expuso que hay entre tres y cuatro cuarteles con los que han tenido este problema.

“Que le digo a la gente, que no se dejen manipular, que no protejan a estas bandas, que no se dejen usar (…) Estoy hablando como están queriendo reactivar estos mecanismos, para que no haya vigilancia porque se está avanzando mucho en decomisos como nunca”, reiteró.

Informó que hay más presencia de los elementos de la GN y por permitirse legalmente la participación de la Marina y de la Defensa Nacional, se tiene la suma de muchos más elementos y tienen más coordinación para labores de seguridad pública.

En estos días el gabinete de seguridad dará a conocer los resultados de los decomisos en el país, porque “no tiene comparación con lo que pasaba antes”.

Destacó que hay 130 mil elementos de la GN y 250 cuarteles. “Cuando tenía más elementos la Policía Federal llegó a 40 mil ahora son 130 mil y no tenían cuarteles, era un desorden completo y además terminaban protegiendo a las bandas”.