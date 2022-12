AMLO destaca que México está entre las mejores economías del mundo, pero advierte cuidar inflación

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que México ya es una de las mejores economías del mundo y de las más atractivas para invertir en el futuro, aunque consideró que se debe cuidar la inflación, a la que considera está en foco amarillo.

Basó esta apreciación en los datos que publicó la revista The Economist que, afirmó, ubica al país en el lugar número seis de 34 con mejor desempeño. “Una revista inglesa que no es simpatizante de nosotros sobre el manejo económico, estamos en sexto lugar en el mundo en desempeño económico, así terminó el año.

Vamos bien, hacia adelante, el 23 tiene que ser mejor, mucho mejor porque ya traemos impulso y en política cuenta mucho el impulso y no perder el impulso, entonces vamos a seguir creciendo”.

Dijo que durante la pandemia lo buscaron para pedir que se endeudara para quienes resintieron los impactos de la pandemia, pero, afirmó, su gobierno se negó.

México está en la lista de los países con más ventajas para invertir. Es como el sexto lugar arriba de Canadá, Japón, Francia, Italia, Bélgica, Suiza, Inglaterra y otros países, incluso de Estados Unidos. No nos vayan a sacar otro dato, qué tal que The New York Time nos saca otro”, dijo.