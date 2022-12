AMLO: en 2023 se van a radicalizar los conservadores

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para 2023 la oposición se va a radicalizar por la temporada electoral, pero no tiene dirigentes, experiencia en la administración pública ni en la política, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“En lo político, pues que se van a radicalizar los conservadores, se van a lanzar más fuerte, pero hay que tener paciencia, prudencia y presencia, son las tres ‘P', paciencia, prudencia y presencia. ¿Y qué da la presencia? Pues es el estar informando. Y no tienen elementos, no tienen razones de peso, para no ser tan radical y decir que no tienen razón, no tienen razones de peso”, indicó.

El mandatario federal agregó que los personajes de oposición tampoco tienen autoridad moral, porque en algún momento formaron parte de la corrupción que imperó en el país, lo cual les resta mucha credibilidad.

“De todas maneras, ahí vienen o van a seguir con todo. Vamos a tratar también de convencer. A algunos ya es muy difícil que cambien, pero otros sí, porque hasta las piedras cambian de modo de parecer. Vamos a convencerlos para que no los engañen”, dijo.

Expuso el ejemplo de los grandes empresarios, “que no los exploten, porque no tiene futuro el conservadurismo en México. Como decía el presidente Juárez: ‘El triunfo de la reacción es moralmente imposible’”.

El presidente cuestionó cómo resolverán no tener cuadros con dirigencia y enseguida les sugirió que “no es fácil gobernar. La mayoría de ellos nunca han tenido cargos de gobierno; han sido legisladores, pero es distinto, algunos ni siquiera de mayoría, sino de lista, que no tienen experiencia”.

Insistió que por el lado de su movimiento afirmó que son profesionales “los que pueden ser electos para darle continuidad a la transformación, la continuidad con cambio, pues han gobernado, son gentes preparadas, tienen experiencia”.

Consideró que la población está contenta con su gobierno y no hay malestares porque “las mentadas o los insultos, pues son de los fifís o aspirantes a fifís, pero la gente es muy respetuosa; puede que no esté de acuerdo en algunas cosas con nosotros, pero sí nos apoya en otras cosas, y sobre todo son respetuosos”.